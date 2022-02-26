İSTANBUL ? ÜMRANİYE BELEDİYESİ'NDE KATLİAMIN 30. YILINDA HOCALI ANMASI

ÜMRANİYE, İSTANBUL (DHA) - ? HOCALI katliamının 30. yıldönümü nedeniyle Ümraniye Belediyesi'nce anma yapıldı.

Ümraniye Belediyesi Hocalı Katliamı'nın 30. yılı münasebetiyle belediye kültür ve sanat merkezinde resim sergisi düzenledi. Sergide, Ermenistan'ın 26 Şubat 1992'de Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde yer alan Hocalı kasabasında sivillere yönelik gerçekleştirdiği katliamın fotoğrafları yer aldı. Ayrıca dünyadaki savaş ve terör mağduru tüm çocuklara ithafen "Adsız Kadın" isimli tiyatro sahnelendi.

Ümraniye Belediyesi'nin düzenlediği etkinliğe Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Azerbeycan Devlet Diaspora Bakanı Yardımcısı Vali Hacıyev, Azerbaycan İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Murat Balacayev, Bakü Devlet Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Amir Aliyev, Türkiye-Azerbaycan Dernekleri Başkan Vekili Perviz Mammazade, Azerbeycan Diaspora Devlet Komitesi Türkiye Masası Sorumlusu Kenan Mammadov ve Karabağ Gazisi Ruhsara Cumayova katıldı.

İKİ DEVLET TEK MİLLET

Türkiye ve Azerbeycan'ı "İki devlet tek millet" olarak tanımlayan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım "Azeri kardeşlerimizin yanında yer almak için 30. yıldönümünde Ermenilerin yapmış olduğu Hocalı katliamında orada şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, geri kalanlara da sıhhat ve afiyet versin" şeklinde konuştu.

Yıldırım, "Cenab-ı Hak bir daha böyle bir katliamı Türk milletine yaşatmasın, Azeri kardeşlerimize yaşatmasın" dedi.

SESSİZ KALDILAR ÇÜNKÜ SOYKIRIM TÜRK'ÜN BAŞINA GELMİŞTİ

Azerbeycan Devlet Diaspora Bakanı Yardımcısı Vali Hacıyev ise "Batının dünyaya demokrasi ve ahlak dersi vermek istediği, batının gözü karşısında bu olay yaşandı. Buna sessiz kaldılar çünkü gelen soykırım Türk'ün başına gelmişti. Ben de bu sergiyi düzenleyen sayın başkanımıza uğurlar ederim" ifadelerini kullandı.