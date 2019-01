Ümraniye Belediye Başkan adayı Yıldırım, İHL mezunları ile buluştu

İSTANBUL - AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı Yıldırım, gençlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı örnek göstererek, "Ondan örnek alarak hiç olmazsa onun yarısı kadar çalışabilirsek, biz Türkiye'yi bir gömlek daha yukarı çıkarabiliriz" dedi.

Seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, dün gece önce Gümüşhaneliler Derneği üyeleri ile daha sonra da Ümraniye İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği üyeleri ile bir araya geldi. Yıldırım'ın bu ziyaretlerine AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, AK Parti Gümüşhane milletvekili Hacı Osman Akgül katıldı. Yıldırım ilk ziyareti olan Gümüşhaneliler Derneği'nde vatandaşlarla sohbet ederek, onların isteklerini dinledi. Yıldırım daha sonra Ümraniye Belediyesi Tantavi Sosyal Tesisleri'ne geçerek, Ümraniye İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği üyeleri ile buluştu. Buradaki toplantıya AK Parti MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş da katıldı.

"Bu milletin de bir hesabı var"

AK Parti MKYK üyesi ve İstanbul milletvekili Mustafa Ataş, bu seçimlerde ilçe belediyeler ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni almak için bazı kirli ittifaklar yapıldığını ifade ederek, "Biz de onlara inat diyoruz ki, siz ne yaparsanız yapın, sizin bir planınız hesabınız varsa, bu milletin de bir hesabı var, Allah'ın da bir hesabı var" dedi.

Ümraniye İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği'nin düzenlediği programa katılan Ataş şöyle konuştu;

"Yeni bir yerel seçimlerde karşı karşıyayız. Türkiye'nin bugüne kadar ki kazanımlarını, özellikle AK Parti iktidarları dönemlerindeki kazanımlarını birileri hazmedemeyip, önünü nasıl keserizin hesaplarını yapıyor. Bu hesaplar içerisinde de kirli ittifaklarla bir takım girişimlerde bulunma gayretleri var. Bilesiniz ki bu ittifakların tamamı kalkınan ve gelişen Türkiye'nin önünü kesmeye yönelik girişimlerdir.

Eğer biz birliğimizi beraberliğimizi muhafaza edebilirsek ve bu kritik seçimde gerçekten, şu seçimlere 67 gün gibi bir zaman kaldı. Üzerimizde hepimizin ciddi sorumluluklar var. Yani bu sorumluluk sadece aday diye İsmet Yıldırım beyin sorumluluğu değil. Hepimizin sorumluluğunda. Hem ilçe belediyesini, hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni bu kurulan ittifaklar, bilesiniz ki İstanbul'u koparabilir miyiz, İstanbul'u koparırsak gerisi kolay hesaplarını, planlarını yapıyorlar. Biz de onlara inat diyoruz ki, siz ne yaparsanız yapın, sizin bir planınız hesabınız varsa, bu milletin de bir hesabı var, Allah'ın da bir hesabı var."

Programda konuşan Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım ise gençlere çok çalışmaları gerektiğini vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı örnek gösterdi.

Yıldırım, "Yeni nesilde yeni şeyler ortaya çıkarmamız lazım. Artık sanayi devrimi geçti. Teknolojik devrim, bilgisayar çağı yavaş yavaş kapanıyor, başka bir çağa girmeye başladık. Bunları bizim kaçırmamız lazım. Bizim çalışmamız lazım, çalışmamız lazım, çalışmamız lazım. Çalışarak da üretmemiz lazım. Onun için yeni nesil olarak bütün odaklanacağımız nokta çok iyi çalışmamız lazım. Kendimizi çok iyi yetiştirmemiz lazım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüksek bir tempoda çalıştığını ve örnek alınması gerektiğini hatırlatan Yıldırım," Bu konuda biz belediyeler olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olsun, diğer belediyelerimiz olsun, bakanlıklar olarak, zaten başımızda çok şükür imam hatipli bir Cumhurbaşkanımız var. Onun gayretleri, onun her sahada koşması ortada. Günde on sekiz saat çalışıyor, yirmi saat çalışıyor, hiç durmadan çalışıyor. Sanki makine gibi yani, insan üstü bir şekilde çalışıyor. Ondan örnek alarak hiç olmazsa onun yarısı kadar çalışabilirsek, biz Türkiye'yi bir gömlek daha yukarı çıkarabilir diye düşünüyorum. Çünkü şuan orta direk sendromuna girdik, 11 bin dolarlara geldik. Maddi olarak hem sıçramamız lazım, hem de manevi olarak kendimize çeki düzen vermemiz lazım. Ben bu neslin bunu başaracağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

