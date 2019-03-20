Ümraniye Belediye Başkan Adayı Yıldırım, Rizelilerle Buluştu

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, "Ümraniye bir farkındalıkla İstanbul'umuzun yeni merkezi olacak. Ümraniye konuşulacak. Bunda iddialıyım" dedi.

Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, 'Rizelilerle Gönülden Gönüle' programına katılarak Rizelilerle buluştu. Programa Başkan Adayı Yıldırım'ın yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu, MHP Ümraniye İlçe Başkanı Adnan Çakır, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sanatçı Müşerref Akay ve çok sayıda davetli katıldı. Programın yapıldığı salona gelen Ümraniye Belediye Başkan Adayı Yıldırım, vatandaşlardan büyük ilgi görürken, salonda bulunanlarla tek tek selamlaştı.

Konuklara Ümraniye'de hayata geçirecekleri projeleri anlatan Başkan Adayı Yıldırım, "Ümraniye bir farkındalıkla İstanbul'umuzun yeni merkezi olacak. Ümraniye konuşulacak. Bunda iddialıyım" dedi.

Cumhur İttifakı'nın da Türkiye için önemine değinen Yıldırım, "Biliyorsunuz en önemli işlerimizden bir tanesi bu üç sene içerisinde Cumhur İttifakı. Bunu kim kurdu? Millet kurdu. Ne zaman? 15 Temmuz'da. Bu hain darbe girişiminde bütün halkımız sokağa indi. Cumhur İttifakı'nı onlar kurdu. Baktılar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, halkın kurduğu bu güzel ittifakı desteklediler. Allah onlardan razı olsun, ikisinden de razı olsun. Bu ne zamana kadar devam edecek? Mezara kadar. Yeni dönemde bir tarafta Cumhur İttifakı, diğeri ne ittifakı olursa olsun, çok önemli değil" şeklinde konuştu.

Cumhur İttifakı'nın karşısındaki ittifakları da eleştiren Yıldırım, "Adam bir taraftan dindarım diyecek, öbür taraftan bölücü ile beraber olacak. Ulusalcıyım diyecek, devleti bölenle beraber olacak. Nasıl bir şey bu. Bir taraftan MHP'den ayrılmış ben ülkücüyüm diyecek İP diye bir parti var. İP diyorum ben ona, İYİ falan demiyorum, bölücü ile beraber olacak. Ben size bir şey söyleyeyim. Bu millet bir santimetre toprağını kimseye vermez. 15 Temmuz'da olduğu gibi. Gözünü çıkarır gözünü" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Ümraniye'de Cumhur İttifakı ile birlikte yüzde 70 oy hedefine ulaşmak için destek istedi. Konuşmasının ardından sanatçı Müşerref Akay'ı kürsüye davet eden Yıldırım, Müşerref Akay'a da söz verdi. Akay, Yıldırım'a bu süreçte çıktığı yolda başarılar diledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA