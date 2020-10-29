Ümmühan, serada domates toplayıp, traktör lastiği taşıyarak şampiyonaya hazırlanıyor

ANTALYA'da ailesiyle yaşayan milli güreşçi Ümmühan Duran (17), en son katıldığı Yıldız Kadınlar Balkan Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

ANTALYA'da ailesiyle yaşayan milli güreşçi Ümmühan Duran (17), en son katıldığı Yıldız Kadınlar Balkan Şampiyonası'nda üçüncü oldu. 6 yıldır güreş sporuyla uğraşan Ümmühan Duran, hedefini Avrupa ve dünya şampiyonluğu olarak belirledi. Yeni turnuvalar için hazırlıklarını sürdüren Ümmühan Duran, boş zamanlarında da serada çalışarak ailesine destek veriyor.

Antalya'da oturan Ümmühan Duran, 6 yıl önce antrenman izlerken güreş sporuna başlamaya karar verdi. Anne ve babasının desteğiyle güreş tutmaya başlayan Ümmühan Duran, bugüne kadar çeşitli başarılar elde etti. Minik Bayanlar Türkiye Şampiyonası'nda 2017 yılında ikincilik, aynı şampiyonada 2018 yılında üçüncülük elde eden Ümmühan Duran, geçen yıl yapılan Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda ikinci ve üçüncü, geçen yıl yapılan Yıldız Kadınlar Uluslararası Zafer Turnuvası'nda beşinci oldu. Ümmühan Duran geçen yıl Bulgaristan'da düzenlenen Yıldız Kadınlar Balkan Güreş Şampiyonası'nda da üçüncülük elde ederek başarılarını pekiştirdi. 3 de Antalya şampiyonluğu bulunan Ümmühan Duran, son yapılan milli takım kampına da davet edildi.

SERADA ÇALIŞIP, AİLESİNE DESTEK OLUYORHedefini Avrupa ve dünya şampiyonluğu olarak belirleyen Ümmühan Duran çalışmalarını sürdürmenin yanında boş zamanlarında ise serada çalışarak ailesine yardımcı olmaya çalışıyor. Pandemi nedeniyle çalışmalarını tek başına yapan ve zaman zaman köyde akrabalarıyla güreş tutarak antrenmanlarını sürdüren Ümmühan Duran, traktör tekerleği taşıyıp, kucakladığı koyunu havaya kaldırarak da çalışma yapıyor.

'HAYRAN KALDIM'Ümmühan Duran, "Antrenmanlarıma devam ediyorum. En büyük hedefim Avrupa ve dünya şampiyonu olmak, Türk bayrağını dalgalandırmak. Daha önce Kepez alt yapısında yetiştim. Şimdi ASAT Spor adına güreşiyorum. Antalya'da özel bir okulda okuyorum. Güreşe başlayalı 6 yıl oldu. Annem ve babam sürekli maddi ve manevi destek oluyor. Kepez Belediyesi'nde Meral Hoca güreş antrenmanı yaptırıyordu. Onu izlemeye gitmiştim. Daha sonra bir kadının nasıl güreş yapabileceğini bize gösterdi. Hayran kaldım. Ailemi götürdüm. Benim yapabileceğimi düşündüler ben de başladım. Erkek kardeşimle birlikte antrenmanlara gidip geliyorum. Şu anda milli takımdayım. Yeni kamptan geldim. Balkan üçüncüsü oldum" dedi.Seralarda anne ve babasına yardım eden Ümmühan Duran, "Serada ilk mahsulleri topluyoruz. Boş zamanlarımda burada aileme yardımcı oluyorum" diye konuştu.Baba Süleyman Duran (43), "Kızıma her türlü desteği veriyorum. Çalışıp çiftçilik yapıyoruz. Kızımın başarılı olmasını istiyorum" dedi.Anne Derya Duran (37) da "Kızım güreşe başlayalı 6 yıl oldu. Meral Hoca sayesinde güreşe başladı. Biz de sonuna kadar kızımızın arkasındayız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ