"Ümmiye teyze" AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Mersin'de kurduğu Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu'yla Anadolu kadınının sesini dünyaya duyuran Ümmiye Koçak, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Koçak, evinde, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" fotoğrafını tercih eden Ümmiye Koçak, sporda Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" karesini seçti.

Koçak, yaşam kategorisinde ise Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" karesine oy verdi.

Seçkide birbirinden güzel fotoğrafların yer aldığını belirten Koçak, "Çok etkileyici fotoğraflar vardı. Umarım benim seçtiklerim birinci olur. Hepsi birbirinden değerli. Seçerken zorlandım. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal