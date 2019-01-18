Ümmet Akın, Efeler'de Halkın İçine Karıştı

Aydın Efeler Belediye başkan adayı Ümmet Akın sahaya çıkarak klasik siyasetçi havasından çok halkı dinleyen, içtenlik ve samimiyet içinde çalışmalarını sürdürüyor.

Adaylığının açıklanmasının ardından çalışmalarına hız veren Akın, Efeler'de sevgiyle karşılandı. 31 Mart yerel seçim çalışmalarını hızla yürüten Ümmet Akın, Efeler Ata mahallesi sakinleri ile buluşarak onların dertlerini dinledi. Siyasetçi havasını bir yana bırakarak herkesi kucaklayan Akın, "biz siyaset yapmaya değil Efeler in çehresini güzelleştirecek daha güzel yaşanılabilir bir İlçe haline getirmek istiyoruz" dedi.

Vatandaşın büyük ilgi gösterdiği Akın, bir abi, bir kardeş, kadınından çocuğuna, erkeğinden yaşlısına kucak açarak onlardan biri olduğunun adeta resmini çizdi.

Halk adamı olduğunu bir kez daha kanıtlayan Ümmet Akın için vatandaşlar "Biz ne siyasetçiler gördük aday gösterilmediği anda Partisinden istifa eden. Bizi kimse bu şekilde ziyaret etmedi Ümmet Akın 4.kez bu mahalleye geldi ve bizim yanımızda olduğunu gösterdi. Germencik'te kapısı olmayan bir makamda oturuyordu inşallah Efeler Belediye Başkanı olduğu zaman yine bizi kucaklayacağına inancımız tamdır" diye konuştular. - AYDIN

Kaynak: İHA