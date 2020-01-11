Umman'ın yeni Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur görevine başladı

11.01.2020 12:02 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:02

Sultan Kabus bin Said'in ölümünün ardından Umman Sultanı olan Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said yemin ederek görevine başladı.

Sultan Kabus'un amcasının oğlu olan bin Tarık, Umman'daki Busaid hanedanının bir üyesi olarak 1954 yılında Umman'ın başkenti Muskat'ta dünyaya geldi.

"Umman 2040" gelecek vizyonunun komite başkalığını yürüten bin Tarık, 2002 yılından bu yana Kültür ve Miras Bakanı olarak görev yaptı.

Sultan Kabus'un farklı zamanlarda özel temsilciliğini yapan bin Tarık, Dışişleri Bakanlığında farklı görevler üstlendi.

Bin Tarık, 1983-1986 yıllarında Umman Futbol Federasyonu Başkanlığı ile ülkede 2010 yılında düzenlenen 2. Asya Plaj Oyunları organizasyon komitesine başkanlık yaptı.

Dört çocuk babası olan yeni sultanın Talal, Esad, Kays, Şihab, Edhem, Faris, Kamile ve Emel adında 8 kardeşi bulunuyor.

Sultan Kabus'un vefatının ardından Umman Sultanlığı Milli Güvenlik Konseyi ve Sultan ailesi boş kalan makama kimin geleceğini belirlemek için bir araya gelerek Sultan Kabus'un tahta geçmesi için önerdiği Heysem bin Tarık'ı Umman Sultanı olarak atamıştı.

Kaynak: AA