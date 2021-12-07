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UMKE Gönüllüleri sınır hattında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
UMKE Gönüllüleri sınır hattında

Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü personellerinden 5 UMKE gönüllüsü, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Hakkari bölgesinde yürüttüğü Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Harekatı'nda görev almak üzere sınır hattına gitti.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü personellerinden 5 UMKE gönüllüsü, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Hakkari bölgesinde yürüttüğü Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Harekatı'nda görev almak üzere sınır hattına gitti.

Nevşehir'den Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülmekte olan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Harekatı'nda acil sağlık hizmeti vermek için, Aygen Taşpınar, Hasan Hüseyin Kenger, Şenol Acar, Ahmet Samatlı, Samed Doğruer den oluşan 5 UMKE gönüllüsü, 1 adet Pajero 4X4 Ambulans ve 1 UMKE aracı bölgeye sevk edildi. Nevşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay; "Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün talepleri doğrultusunda gönüllü 5 UMKE personelimiz Hakkari'ye yakın bir bölgede kurulacak olan seyyar hastanelerde 24 saat acil sağlık hizmetleri sunmak üzere bölgeye gittiler. Daha öncede Muğla yangını, Elazığ depremi gibi doğal afetlerde bu tür çalışmalarda gönüllü olarak görev yaptıkları gibi burada da çok güzel hizmetler yapacaklarına inanıyorum. Allah yardımcıları olsun" dedi. - NEVŞEHİR

UMKE Gönüllüleri sınır hattında

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