UMKE ekipleri Suriye sınırına uğurlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

UMKE ekipleri Suriye sınırına uğurlandı

Van, Bitlis, Ağrı ve Muş'ta görev yapan 24 kişilik UMKE ekibi, sahra hastanesinde görev yapmak üzere Suriye sınırına uğurlandı.

UMKE ekipleri Suriye sınırına uğurlandı
15.06.2020 11:32 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:37

Van, Bitlis, Ağrı ve Muş'ta görev yapan 24 kişilik UMKE ekibi, sahra hastanesinde görev yapmak üzere Suriye sınırına uğurlandı.

Yapılan görevlendirmeyle ilgili Van İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Van İl Sağlık Müdürlüğü 2. Bölge UMKE ekiplerimiz Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında görev yapmak üzere yola çıktı. Sahra hastanesinde sağlık hizmeti sunmak üzere bölge illerden Van, Bitlis, Muş ve Ağrı'dan 14 Haziran-1 Temmuz 2020 tarihleri arasında ilimizden UMKE sorumlusu ile beraber 1 doktor, paramedik, ATT ve sağlık memuru olmak üzere toplam 24 personel görevlendirilmiştir. Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Hatay sınırımızda kurulan sahra hastanelerde görev yapmak üzere gönderilen doktor, hemşire, acil tıp teknisyeni ve paramediklerden oluşan gönüllüler, hayat kurtarmak için dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın fedakarca görevlerini yapmak üzere bölgeye uğurlandı" denildi.

(Mehmet Salih Akkuş/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi Haber
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti Haber
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi Haber
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi
Bingöl'deki depreme kapalı mekanda yakalanan Soylu, kendisini dışarı attı Haber
Bingöl'deki depreme kapalı mekanda yakalanan Soylu, kendisini dışarı attı
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği 'Parsel parsel sattı' sözlerine açıklık getirdi Haber
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği "Parsel parsel sattı" sözlerine açıklık getirdi
Model Didem Soydan, kendisine 'Pornocu' diyen Erol Köse'den şikayetçi oldu
Model Didem Soydan, kendisine "Pornocu" diyen Erol Köse'den şikayetçi oldu
İki mahallenin gençleri arasında çatışma çıktı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
İki mahallenin gençleri arasında çatışma çıktı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas bağırıyorum
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas...
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Depremde yıkılan evden 2 saat önce ayrılan 9 kişilik aile faciadan kurtuldu
Depremde yıkılan evden 2 saat önce ayrılan 9 kişilik aile faciadan kurtuldu
Marcelo Saracchi hakemin kararını eleştirdi: Uydurma bir penaltı verdi
Marcelo Saracchi hakemin kararını eleştirdi: Uydurma bir penaltı verdi
Yetkililerin uyarılarına rağmen boş kalmayan Caddebostan Sahili, sağanak yağış sonrası boş kaldı
Yetkililerin uyarılarına rağmen boş kalmayan Caddebostan Sahili, sağanak yağış sonrası boş kaldı
Ve Çin'de maalesef korkulan oldu! Salgında 2. dalga başladı, 10 mahalle karantinada
Ve Çin'de maalesef korkulan oldu! Salgında 2. dalga başladı, 10 mahalle karantinada
Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne, 'Bu eve nasıl gireyim?' diye ağladı
Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne, "Bu eve nasıl gireyim?" diye ağladı
Son Dakika: Bingöl'deki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusu şehit oldu
Son Dakika: Bingöl'deki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusu şehit oldu
Metrobüs durağındaki şüpheli paket, bomba paniği yaşattı
Metrobüs durağındaki şüpheli paket, bomba paniği yaşattı
İstanbul'un ortasında dehşet anları: Alevler içinde kalan çalışan koşarak kurtulmaya çalıştı
İstanbul'un ortasında dehşet anları: Alevler içinde kalan çalışan koşarak kurtulmaya çalıştı
Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu
Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu
Muslera'nın sakatlandığı ofsayt pozisyonunda VAR protokolünün uygulanması, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Muslera'nın sakatlandığı ofsayt pozisyonunda VAR protokolünün uygulanması, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Gaziantep FK ile Ankaragücü 1-1 berabere kaldı
Gaziantep FK ile Ankaragücü 1-1 berabere kaldı
İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Alman iş adamı gözaltına alındı
İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Alman iş adamı gözaltına alındı
Son dakika: Balıkesir'de korkunç kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Balıkesir'de korkunç kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Depremde bir karakolun gözetleme kulesi yıkıldı! 3 güvenlik görevlisi yaralandı
Son Dakika: Depremde bir karakolun gözetleme kulesi yıkıldı! 3 güvenlik görevlisi yaralandı
Son Dakika: Bingöl'deki deprem sonrası Bakan Soylu'dan ilk açıklama: Bir korucumuz göçük altında
Son Dakika: Bingöl'deki deprem sonrası Bakan Soylu'dan ilk açıklama: Bir korucumuz göçük altında
Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremde vatandaşın tepkisi: Süphanallah, süphanallah
Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremde vatandaşın tepkisi: Süphanallah, süphanallah
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti
Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Musa Farisoğulları
Magazin Lara Emre Kınay Seda Sayan Acun Ilıcalı
Spor Okan Buruk Metin Oktay Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: UMKE ekipleri Suriye sınırına uğurlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 11:56:53. #1.14#
title