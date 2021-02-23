Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'a uyuşturucudan 10 yıl hapis istemi
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Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'a uyuşturucudan 10 yıl hapis istemi

23.02.2021 17:16 | Son Güncelleme: 23.02.2021 17:46

Uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Aleyna Çakır davasının bir numaralı şüphelisi Ümitcan Uygun ile Fadime Büşra G. hakkında "uyuşturucu kullanımını alenen özendirmek" suçundan 10'ar yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen, geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde boynunda iple ölü bulundu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, daha önce Sema Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada yer aldı. Bunun üzerine Esen'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun, polis ekiplerince gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Günlerce televizyon programına katılan Sema Esen'in ailesi, kızlarının ölümünden Ümitcan Uygun'u sorumlu tuttu. Ümitcan Uygun daha sonra arkadaşı F. B. G. ile uyuşturucu madde kullandığı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşmasının ardından babası ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Uygun, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun ve sosyal medyada paylaştığı görüntülerde bulunan arkadaşı F.B.G hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve özendirme suçu'ndan 10 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İFADESİNDE UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI İTİRAF ETMİŞTİ

Görüntülerin anlatıldığı iddianamede, Uygun'un "Ben 'metamfetamin' maddesini bir defa kullandım. 3-4 yıl öncesinden bu yana hiçbir uyuşturucu yada uyarıcı madde kullanmadım. Ben bu maddeyi bu kadınların bulunduğu tam olarak açık adresini bilmediğin ancak polislere göstermiş olduğum ikamette kullandım. Bu maddeyi bu kadınlar nereden kimden aldıklarını bilmiyorum. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmıyorum" ifadelerine yer verildi.

Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'a uyuşturucudan 10 yıl hapis istemi
Haber Yorumları (7)
GEZA: iki uc sene atacaklar iceri olay unutulacak bu da geri cikacak
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ESMA: Uyuşturucudan 10 yıl tamam peki cinayetten? Hadni örnekler uyuşmuştu ne yaptılar??
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BERATO BORATO: 10 yil bi ibret icin en az 30 yil olmali Yaptiklarini unutmayin herkez biliyor o kötekin yaptigini aileside ayni
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