Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'a uyuşturucudan 10 yıl hapis istemi

Dünyanın en çok kullanılan oyun konsolu için çarpıcı iddia! Sadece 417 saat ömrü var

Bu videolar da olmasa ne yediğimizi bilmeyeceğiz! Bu kez tonbalığı skandalı patlak verdi

Bu bina Türkiye'de! Gören bir daha bakıyor, vatandaşlar daire almak için sıraya girdi

Açılışta talebi iki kez geri çevrilince sinirlendi: Firma bu işlerde mahir değil mi?

Uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Aleyna Çakır davasının bir numaralı şüphelisi Ümitcan Uygun ile Fadime Büşra G. hakkında "uyuşturucu kullanımını alenen özendirmek" suçundan 10'ar yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen, geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde boynunda iple ölü bulundu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, daha önce Sema Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada yer aldı. Bunun üzerine Esen'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun, polis ekiplerince gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Günlerce televizyon programına katılan Sema Esen'in ailesi, kızlarının ölümünden Ümitcan Uygun'u sorumlu tuttu. Ümitcan Uygun daha sonra arkadaşı F. B. G. ile uyuşturucu madde kullandığı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşmasının ardından babası ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Uygun, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun ve sosyal medyada paylaştığı görüntülerde bulunan arkadaşı F.B.G hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve özendirme suçu'ndan 10 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İFADESİNDE UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI İTİRAF ETMİŞTİ

Görüntülerin anlatıldığı iddianamede, Uygun'un "Ben 'metamfetamin' maddesini bir defa kullandım. 3-4 yıl öncesinden bu yana hiçbir uyuşturucu yada uyarıcı madde kullanmadım. Ben bu maddeyi bu kadınların bulunduğu tam olarak açık adresini bilmediğin ancak polislere göstermiş olduğum ikamette kullandım. Bu maddeyi bu kadınlar nereden kimden aldıklarını bilmiyorum. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmıyorum" ifadelerine yer verildi.