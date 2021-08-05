Son Dakika-Ümitcan Uygun tutuklandı mı? Ümitcan Uygun olayı nedir? Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun öldü mü? Ümitcan Uygun ile ilgili tüm detaylar!

Daha önce Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili davada yargılanan, daha sonra uyuşturucu madde kullandığı iddiasıyla ceza evine giren Ümitcan Uygun, bu kez Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alındı. Peki, Son Dakika-Ümitcan Uygun tutuklandı mı? Ümitcan Uygun olayı nedir? Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun öldü mü? Ümitcan Uygun ile ilgili tüm detaylar!

Geçtiğimiz günlerde Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili davada yargılanan; daha sonra uyuşturucu madde kullandığı anları sosyal medya hesabından yayınlaması nedeniyle cezaevine giren ve 6 ay sonra da serbest bırakılan Ümitcan Uygun, bu kez Ankara'da geceyi aynı odada geçirdiği 25 yaşındaki kız arkadaşı Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alındı.

ÜMITCAN UYGUN TUTUKLANDI MI?

Sabah'ın haberine göre; Ankara'nın Mamak İlçesi'nde yaşayan Esra Hankulu (25) 18 yaşındaki Furkan G. ve 20 yaşındaki Dilan C.'yi arayarak, babasının mezarına gitmek istediğini söyledi. Olay günü Hankulu'nun tek başına yaşadığı eve giden arkadaşları ve sevgilisi Ümitcan Uygun akşam birlikte alkol aldı. Bir süre önce eşinden boşanan Esra Hankulu ile Ümitcan Uygun geceyi aynı odada geçirdi. Ertesi gün saat 15.00'da uyanan Furkan G. ve Dilan C. odasına girdikleri Esra Hankulu'yu hareketsiz halde buldu.

Hankulu'nun hareketsiz yattığını gören arkadaşları ağzından kan gelen kadını uyandıramayınca sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Hankulu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardında otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Ulaşılan bilgilere göre Hankulu'nun hayatını kaybettiği gece yanında, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun olduğu ve incelenen kamera kayıtlarında da saat 11.00'da Uygun'un evden çıktığı görüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden genç kadının vücudunda bıçak, silahlı ateşle yaralanma ya da darp izine rastlanmazken kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

ÜMİTCAN UYGUN KİMİN OĞLUDUR?

Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınan Ümitcan Uygun, Durak Uygun ve Gülay Uygun'un oğludur.

ÜMİTCAN UYGUN'UN BABASI DURAK UYGUN KİMDİR?

Durak Uygun, Ümitcan Uygun babası ve Gülay Uygun'un eşidir. Durak Uygun, Ankara Umum Ayakkabıcılar ve Çantacılar Odası başkanlığı yaptığı öğrenildi.

ALEYNA ÇAKIR NASIL ÖLDÜ?

Ümitcan Uygun, 3 Haziran 2020'de Ankara'nın Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi'nde yaşayan ve "Aleyna Çakır" ismini kullanan kız arkadaşı Sema Esen'in evine gitmiş, kapıyı açmaması üzerine çilingire kapıyı açtıran Uygun, Çakır'ın cansız bedeniyle karşılaşmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatılmış, sosyal medyada erkek arkadaşının darbetmesi sonucu öldüğü iddiasıyla görüntüleri paylaşılan Çakır'a ait görüntülerin olaydan 1,5 ay önce çekildiği belirlenmişti.

Darp olayına ilişkin Uygun hakkında "konut dokunulmazlığının ihlali, kasten yaralama, tehdit ve hakaret" suçlarından işlem yapılmıştı. Mahkeme, Uygun'u 30 gün süreyle 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında şiddet mağdurunun konutuna, okuluna, iş yerine yaklaşmama tedbirleri uygulayarak serbest bırakmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Haziran 2020'de, erkek arkadaşı tarafından darbedilmesine ilişkin sosyal medyadan canlı yayımlanan görüntülerin Esen'in ölümüyle ilgisinin bulunmadığını açıklamıştı.

ÜMİTCAN UYGUN NEDEN TUTUKLANDI?

Uygun daha sonra uyuşturucu madde kullandığı anların sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından tutuklanmış ve 6 ay sonra serbest kalmıştı.

ÜMİTCAN UYGUN'UN ANNESİ, GÜLAY UYGUN ÖLDÜ MÜ?

Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun dağlık alanda ölü bulundu. Ankara'da, Aleyna Çakır'ın evde ölü bulunması ile ilgili gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun (48), silahla başından vurulmuş halde dağlık alanda ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Gülay Uygun'un, intihar notu bırakarak yaşamına son verdiği belirlendi.