Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun hakkında tutuklama talebi
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Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun hakkında tutuklama talebi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında savcılık, şüphelilerden Ümitcan Uygun'un 'kasten öldürme' suçundan tutuklanması istendi. Diğer iki şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talep edildi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan olayda Esra Hankulu evinde ölü bulunmuş ve geceyi Ümitcan Uygun'la beraber geçirdiği tespit edilmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uygun, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

DİĞER 2 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL VERİLDİ

Olay günü aynı evde bulunan şüpheliler Furkan G. ve Dilan G. içinse savcı, 'suç delillerini karartma' suçundan 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarını talep etti.

OTOPSİ RAPORU BEKLENİYOR

Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından bir süre gündem olan ve sonrasında 'uyuşturucu madde kullandırmayı özendirme' suçundan cezaevine giren Uygun, yaklaşık 3 hafta önce tahliye edilmişti. Evde inceleme yapan ekipler tarafından hayatını kaybeden Hankulu'nun vücudunda herhangi bir kesici alet ya da silahla yaralama izine rastlanmadığı öğrenilirken, kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu tarafından çıkacak otopsi raporuyla netleşeceği ifade edildi.

Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun hakkında tutuklama talebi
Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun hakkında tutuklama talebi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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