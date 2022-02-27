Ümit Yaşar kimdir? sorusu Bu akşam ekranlara gelecek olan İbo Show konuklarından Ümit Yaşar kimdir? Şarkıcı Ümit Yaşar kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? konuları gündem konusu oldu. Söylediği şarkılar ile izleyicileri mest eden sanatçı hakkında merak edilenleri derledik. İşte detaylar....

ÜMİT YAŞAR KİMDİR?

Ümit Yaşar 1974'te Mersin'de dünyaya geldi. Konservatuar mezunu olan sanatçı, 1977 yılından bu yana profesyonel olarak müzik sektörü içinde yer almaktadır.

İlk olarak 1997'de"Nazar Değmesin" albümünü çıkaran Ümit Yaşar, "Ateşlerde Yanacağım" ve "Son Defa" isimli parçaları ile çıkış yakaladı.

2000'de 2. Albümünü çıkaran sanatçı, Maraz adı ile albümünü piyasaya sürdüç "Elini Tutmasın" ve " Sevemiyorum" parçalı ile beğeni toplayan Ümit Yaşar 20052ten sonra da "Sever misin Yeniden" albümü ile müzik severlerin karşısına çıktı. Ümit Yaşar, bu albümde de"Beter Ol" şarkısı ile yeniden çıkış yakaladı.

Ümit Yaşar, 5 Şubat 2022 Cumartesi günü Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olmuştur.

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