Ümit Yardım kimdir? Ümit Yardım kaç yaşında, nereli? Ümit Yardım biyografisi!

Gelecek Partisi'nin kurucuları arasında yer alan 25 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Gelecek Partisi Dış İlişkiler Başkanı olarak partinin genel başkan yardımcısı olan Ümit Yardım kimdir? Ümit Yardım kaç yaşında, nereli? Ümit Yardım mesleği nedir? Ümit Yardım hayatı ve biyografisi nedir?

Gelecek Partisi'nin kurucuları arasında yer alan 25 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Gelecek Partisi Dış İlişkiler Başkanı olarak partinin genel başkan yardımcısı olan Ümit Yardım kimdir? Ümit Yardım kaç yaşında, nereli? Ümit Yardım mesleği nedir? Ümit Yardım hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ÜMİT YARDIM KİMDİR?

Ümit Yardım (d. 27 Nisan 1961, Balıkesir) Türk diplomat.

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümü mezunudur. Gazi Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde master yapmıştır. Azerbaycan Bakü Güzel Sanatlar Enstitüsü'nden Fahri Doktorası vardır.

1985'te Dışişleri Bakanlığına girmiştir. Çeşitli görevlerin ardından 2004-2006 yıllarında Gümülcine başkonsolosu ve 2008-2010 yıllarında ise Stuttgart başkonsolosu olmuştur. 2010-2014 yıllarında İran büyükelçiliği yapmış ve 1 Ekim 2014 - 15 Kasım 2016 tarihleri arasında Rusya büyükelçisi olarak görev ifa etmiştir. Aralık 2016 - Aralık 2018 tarihleri arasında Dışişleri Bakanlığı Kültür, Doğu Avrupa ve Asya İşleri Müsteşar Yardımcısı ve 10 Ocak 2019 - 3 Aralık 2019 tarihlerinde ise Avusturya büyükelçisi olarak görev ifa etmiş ve kendi isteğiyle emekli olmuştur. Gelecek Partisi'nin kurucuları arasında yer almıştır. 25 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Gelecek Partisi Dış İlişkiler Başkanı olarak partinin genel başkan yardımcısıdır.

İngilizce bilmektedir. Nurtop Yardım ile evli olup iki çocuk babasıdır.