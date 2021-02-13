Ümit Sayın kimdir? İbo Show konuğu Ümit Sayın kaç yaşında, nereli?

Yıllar sonra ekrana geri dönen İbo Show, birbirinden değerli konuklarıyla izleyicilerin karşısına çıkıyor. 13 Şubat akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan İbo Show'un bu haftaki konuklarından biri de Ümit Sayın. Peki, İbo Show konuğu Ümit Sayın kimdir? Ümit Sayın kaç yaşında, nereli?

ÜMİT SAYIN KİMDİR?

Doğum tarihi: 26 Nisan 1970

Kaç yaşında: 50 yaşında

Nereli:İzmir

İlk ve orta öğremini İzmir'de tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisat Bölümü'nde eğitimine devam etti. Fakat müzik kariyeri için daha sonra bu bölümü yarıda bıraktı. Sezen Aksu'nun vokalistliği sonrası müzik kariyerine adım atan sanatçı İstanbul'a yerleşti. Daha sonraları bir süre Timur Selçuk'tan klasik gitar eğitimi aldı. MFÖ müzik grubu üyesi Fuat Güner'in stüdyosunda 2 yıl çalıştı, stüdyo vokalleri ve reklam müzikleri yanı sıra 1991 yılından itibaren ilk bestelerini yapmaya başladı. Şarkıcı Deniz Arcak'ın ismini duyurduğu "Zehir Ettin" ve "Vurur" adlı parçalarının söz ve müziklerini yazdı. 1993 yılında Ajda Pekkan'a vokalistlik yapmaya başladı.

Ümit Sayın, 8 Eylül 1990 tarihinde Sezen Aksu'nun İzmir'de verdiği bir konserde sahne alarak Sezen Aksu ile beraber şarkı söylemesi sonrası sesinden etkilenen Sezen Aksu, onu vokalisti yaptı.Şarkıcı 1992 yılında Harun Kolçak'a, 1993 yılında Ajda Pekkan'a, 1994-1995 yılları arasında Tarkan'a ve günümüze dek birçok sanatçıya vokalistlik yaptı. MFÖ grubu üyesi Özkan Uğur'un teşvikiyle 1991 yılından itibaren beste ve söz yazmaya başlayan Sayın[3]; Harun Kolçak, Deniz Arcak, Emel Müftüoğlu, Erdal Çelik, Seden Gürel, Leman Sam, Hakan Peker, Burak Kut, İzel, Yeşim Salkım, Pınar Aylin, Suavi, Bendeniz, Tarkan, Zeynep Dizdar gibi şarkıcılara şarkılarını verdi. Ozan Çolakoğlu ile müzikal birlikteliği sayesinde kariyerine başarılı şekilde devam etti.