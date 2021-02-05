Ümit Özdağ ve İsmail Koncuk kolları sıvadı! İYİ Parti'den yeni bir parti çıkıyor

İYİ Parti'den ihraç edilen ancak mahkeme kararıyla geri dönen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ile İYİ Parti'den istifa eden Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un yeni parti kuracağı öğrenildi. Koncuk, "Ciddi sayıda kararsız bir milliyetçi ve Atatürkçü kitle var. Boşluğu doldurmak lazım" dedi.

Ümit Özdağ ve İsmail Koncuk'la ilgili gündem yaratan bir gelişme gelişme yaşandı. Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bugün kaleme aldığı yazıda; İYİ Parti'den ihraç edilen ancak mahkeme kararıyla geri dönen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ve İYİ Parti'den istifa eden Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un yeni parti kuracağını yazdı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ

"ATATÜRK MİLLEYÇİLİĞİ" VURGUSU

Ümit Özdağ'ın "Atatürk milliyetçiliği" çizgisini benimseyecek bir parti için hazırlıklara başladığını belirten Saymaz, Koncuk'un da "Evet partileşmek adına çalışma yapıyoruz. Ciddi sayıda bir kararsız milliyetçi ve Atatürkçü kitle var. Boşluğu doldurmak lazım" dediğini yazdı.