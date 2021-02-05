Ümit Özdağ ve İsmail Koncuk kolları sıvadı! İYİ Parti'den yeni bir parti çıkıyor
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Ümit Özdağ ve İsmail Koncuk kolları sıvadı! İYİ Parti'den yeni bir parti çıkıyor

05.02.2021 13:40 | Son Güncelleme: 05.02.2021 13:55
Ümit Özdağ ve İsmail Koncuk kolları sıvadı! İYİ Parti'den yeni bir parti çıkıyor

İYİ Parti'den ihraç edilen ancak mahkeme kararıyla geri dönen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ile İYİ Parti'den istifa eden Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un yeni parti kuracağı öğrenildi. Koncuk, "Ciddi sayıda kararsız bir milliyetçi ve Atatürkçü kitle var. Boşluğu doldurmak lazım" dedi.

Ümit Özdağ ve İsmail Koncuk'la ilgili gündem yaratan bir gelişme gelişme yaşandı. Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bugün kaleme aldığı yazıda; İYİ Parti'den ihraç edilen ancak mahkeme kararıyla geri dönen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ve İYİ Parti'den istifa eden Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un yeni parti kuracağını yazdı.

Ümit Özdağ ve İsmail Koncuk kolları sıvadı! İYİ Parti'den yeni bir parti çıkıyor
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ

"ATATÜRK MİLLEYÇİLİĞİ" VURGUSU

Ümit Özdağ'ın "Atatürk milliyetçiliği" çizgisini benimseyecek bir parti için hazırlıklara başladığını belirten Saymaz, Koncuk'un da "Evet partileşmek adına çalışma yapıyoruz. Ciddi sayıda bir kararsız milliyetçi ve Atatürkçü kitle var. Boşluğu doldurmak lazım" dediğini yazdı.

Ümit Özdağ ve İsmail Koncuk kolları sıvadı! İYİ Parti'den yeni bir parti çıkıyor
İYİ Parti'den istifa eden Adana Milletvekili İsmail Koncuk

NE OLMUŞTU?

İsmail Koncuk, İYİ Parti 2. Olağan Kurultayı'nda Koray Aydın'ın başını çektiği iddia edilen bir yapının Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliği seçimi için delegelere "oy verilmeyecekler" listesi gönderildiği iddialarıyla başlayan gerginliğin ardından partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.

ÖNCE İHRAÇ EDİLDİ MAHKEME KARARIYLA PARTİYE DÖNDÜ

Kurucuları arasında yer alan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ da partisinin bazı politikalarından rahatsız olduğunu belirtmişti. İstanbul İl Başkanı hakkında FETÖ'cü iddiasında bulunan Özdağ, daha sonra partiden ihraç edilmişti. Mahkeme kararı ile ihracını bozduran Özdağ, İYİ Parti'ye geri dönmüştü.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 13:55:43. #1.15#
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