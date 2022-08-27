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Ümit Özdağ, Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili suç duyurusunda bulunacak

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, suç örgütü lideri Sedat Peker'in SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu hakkındaki iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını dile getirdi.

Suç örgütü lideri Sedat Peker, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Deniz Meclisi Üyesi Salih Orakçı'nın da içinde yer aldığını iddia ettiği bir grupla ilgili rüşvet iddiası ortaya attı.

ÖZDAĞ: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise söz konusu iddialarla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Özdağ, "Sermaye Piyasası Kurulu başkanı Ali Fuat Taşkesen'in sermaye artırımı yapmak isteyen firmalardan rüşvet aldığı, 180 milyon $ parası ve 5 yıldızlı oteli olduğu iddiaları İle ilgili olarak Zafer Partisi Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacaktır" dedi.

Ümit Özdağ, Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili suç duyurusunda bulunacak

Kaynak: Haberler.com / Güncel

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