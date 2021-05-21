VAN ÜMİT ÖZDAĞ'DAN VAN'DA KIRGIZ TÜRKLERİNİN YAŞADIĞI ULUPAMİR'E ZİYARET

VAN'a gelen Bağımsız Milletvekili Prof.Dr. Ümit Özdağ, Erciş ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan, Kırgız Türklerinin yaşadığı Ulupamir Mahallesi'ni ziyaret ederek, vatandaşların sorunlarını dinledi.

VAN'a gelen Bağımsız Milletvekili Prof.Dr. Ümit Özdağ, Erciş ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan, Kırgız Türklerinin yaşadığı Ulupamir Mahallesi'ni ziyaret ederek, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Öğlen saatlerinde ilçeye gelen Özdağ, ilk olarak Muradiye Kaymakamlığı tarafından, yaklaşık 3 yıl önce ilçenin Van Gölü kıyısındaki Ünseli Mahallesi'nde hayata geçirilen ve binicilik, okçuluk faaliyetlerinin yapıldığı 8 otağı ile 16 büyük Türk devletinin bayrağını bulunduğu Atayurt'u gezerek bilgi aldı. Cuma namazını ilçe merkezindeki Kara Yusuf Paşa Caminde kılan Özdağ, buradan da doğa koşulları ve hastalıklar nedeniyle 1980'li yıllarda Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan göç etmek zorunda kalan, 1982'de ise Türkiye'ye getirilen Kırgız Türklerinin yaşadığı Ulupamir Mahallesi'ne geldi.

Ulupamir konuk evine geçen Özdağ, burada mahalle sakinleri ile sohbet edip, sorunlarını dinledi. Ulupamir Mahallesi'nde kadınların kurduğu tekstil atölyesini de gezen Özdağ, mahalle sakinlerinin sorunlarını meclise taşıyacağını ve bu konuda kendilerine yardımcı olacağını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı