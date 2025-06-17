Ümit Özdağ, iddianamenin hazırlanmasının ardından bu dosya kapsamında ilk kez 11 Haziran'da hakim karşısına çıkmış, duruşma bugüne ertelenmişti. Duruşma, Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kampüsündeki duruşma salonunda görüldü. Ümit Özdağ çıktı mı? Ümit Özdağ serbest mi?

ÜMİT ÖZDAĞ ÇIKTI MI?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla tutuklu bulunduğu davanın ikinci duruşması bugün İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, 148 gündür tutuklu bulunan Özdağ için tahliye kararı verdi.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını tekrar etti. İlk mütalaadan farklı olarak suçun bir de zincirleme şeklinde işlendiği iddia edildi. Özdağ'ın üzerine atılı suçtan cezalandırılması ve tutukluluğun devamına karar verilmesi talep edildi.

İSTENEN CEZA YÜKSELTİLDİ

Ümit Özdağ için istenen ceza "zincirleme" suçlaması eklenince 4.5 yıldan 7.5 yıla yükseldi. Savcılık Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamını talep etti.

ÖZDAĞ'DAN SAVUNMA

Zafer Partisi lideri Özdağ savunmasında şu ifadeleri kullandı; "İddianame ve savcının mütalaası, hukuk cinayetinin en somut örneklerinden birisidir. Savcı mütalaasında suçlu olduğumun kanıtı olarak, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nün hazırladığı belgeyi göstermiştir. İmzasız, mühürsüz ve kim tarafından hazırlandığı belli olmayan, istihbarat raporu olarak bile nitelendirilemeyecek bir belgeyi, savcılık kanıt olarak gösteremez.

"BU BİR HUKUK CİNAYETİDİR"

Savcının mütalaası bir hukuk cinayetidir! Savcılık imzasız, kim tarafından yazıldığı dahi belli olmayan bir kağıt parçası ile beni suçluyor. Savcılık Türk Milleti'ne büyük bir yalan söylüyor!"

ÖZDAĞ HAKKINDA TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Ümit Özdağ, üzerine atılı halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçundan 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası ile cezalandırıldı. 148 gündür tutuklu bulunan Özdağ'ın tahliyesine karar verildi.

ZAFER PARTİSİ: BABA TAHLİYE

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın tahliye kararı partide de büyük sevinç yarattı. Partinin X hesabından "Baba Tahliye" paylaşımı yapıldı.

MANSUR YAVAŞ: ADALETİN ÇOK GECİKMİŞ BİR TEZAHÜRÜ

Duruşmayı Silivri'de takip eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Özdağ'ın tahliye kararı sonrası açıklamada bulundu. Yavaş "148 gün boyunca, hukuken geçerli hiçbir delile dayanmayan bir dosyada tutuklu kalan Sayın Ümit Özdağ'ın serbest bırakılması, adaletin çok gecikmiş bir tezahürüdür. Bu süreçte, hukukun sadece tahliye ile değil, beraat kararıyla tecelli etmesini bekliyorduk. Hukuk; kişiye, düşünceye ya da siyasi kimliğe göre değil, evrensel normlara göre işlemelidir. Adalet, yalnızca karar anında değil, sürecin her aşamasında hissedilmelidir. Geçmiş olsun Ümit Özdağ."

SİYASETÇİLERDEN YOĞUN KATILIM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve İYİ Parti Milletvekili Hakan Eşref Olgun ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan da duruşmayı takip etmek için Silivri'ye geldi.