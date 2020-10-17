Ümit Özat kimdir? Ümit Özat kaç yaşında? Ümit Özat hangi takımlarda oynadı?
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Ümit Özat kimdir? Ümit Özat kaç yaşında? Ümit Özat hangi takımlarda oynadı?

17.10.2020 21:32 | Son Güncelleme: 17.10.2020 21:35
Ümit Özat kimdir? Ümit Özat kaç yaşında? Ümit Özat hangi takımlarda oynadı?

Ümit Özat 30 Ekim 1976, Ankara doğumlu, defans mevkiinde görev alan eski Türk millî futbolcu ve teknik direktör. Peki, Ümit Özat kimdir? Ümit Özat kaç yaşında? Ümit Özat hangi takımlarda oynadı? Ümit Özat başarıları nedir?

53 kez millî takımlara çağrılan Ümit Özat, 12 kez Türkiye U-21, 41 kez de Türkiye formayı giymiş ve bu maçlarda 2 gol atmıştır. Peki, Ümit Özat kimdir? Ümit Özat kaç yaşında? Ümit Özat hangi takımlarda oynadı?

ÜMİT ÖZAT KİMDİR?

Ümit Özat, Gençlerbirliği'nde 1995-2000 yılları arasında toplam 166 resmi maçta 14.399 dakika forma giydi. 14 gol attı. Gençlerbirliği forması altında 4 Avrupa Kupası maçında 360 dakika oynadı.

2001-2002 sezonunda Gençlerbirliği'nde ilk önce Bursaspor'a oradan da Fenerbahçe takımına transfer edildi.

Libero mevkiinde görev alan Ümit Özat, Christoph Daum'un Fenerbahçe teknik direktörlüğü sırasında oyun kurucu, ön libero ve en son olarak da sol bek mevkiinde görev verilmiştir. Fenerbahçe'de Roberto Carlos'tan önce sol bek olarak görev yapmıştır. 18 Mart 2003 tarihinde Fenerbahçe takım kaptanlığına getirildi.

Fenerbahçe'deki ilk resmi maçı, 8 Ağustos 2001'de Rangers ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu 1. maçıdır ve bu maçta 8 dakika görev yapmıştır.

25 Mayıs 2007 tarihinde Daum'un çalıştırdığı Bundesliga takımlarından Köln takımına transfer oldu. 2007-2008 sezonunda Köln takımında takım kaptanı oldu.

29 Ağustos 2008 tarihinde oynanan Karlsruhe maçında dili boğazına kaçtı ve sahada yere yığıldı. Alman doktorların başarılı müdahaleleriyle hayata döndü. Futbol hayatına devam edebileceği açıklandı. 11 Kasım 2008 tarihinde saat 5:00 sularında kalp ritmi bozukluğu şüphesiyle tekrar hastaneye kaldırıldı.

14 Mart 2009'da aldığı kararla sağlık sorunları nedeniyle futbolu bıraktığını açıkladı. Fenerbahçe'de yardımcı antrenörluk yapmak için aday olmuştu.

ÜMİT ÖZAT BAŞARILARI NEDİR?

Kulüp

Türkiye Süper Lig Şampiyonluğu

2003/2004 Fenerbahçe

2004/2005 Fenerbahçe

2006/2007 Fenerbahçe

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