Ümit Besen - Seni Unutmaya Ömrüm Yeter Mi? şarkı sözleri! 'Seni Unutmaya Ömrüm Yeter Mi?' sözleri nelerdir?

Ümit Besen - Seni Unutmaya Ömrüm Yeter Mi? şarkı sözlerinin tamamına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÜMİT BESEN - SENİ UNUTMAYA ÖMRÜM YETER Mİ? ŞARKI SÖZLERİ

Daha dün yanımda kollarımdaydın

Boynuma sarılıp öper koklardın

Seviyorum derken, hep özlüyorken

Şimdi neden bana yabancısın sen?

Daha dün yanımda kollarımdaydın

Boynuma sarılıp öper koklardın

Seviyorum derken hep özlüyorken

Şimdi neden bana yabancısın sen?

Seni unutmaya ömrüm yeter mi?

Dön desem tersine dünya döner mi?

Gururum aşkıma öyle düşman ki

Geri dön beni sev, dön diyemem ki

Seni unutmaya ömrüm yeter mi?

Dön desem tersine dünya döner mi?

Gururum aşkıma öyle düşman ki

Geri dön beni sev, dön diyemem ki

Benim kaderimde ayrılıklar var

Kime bağlandıysam ayrıldı yollar

Sevmedim kimseyi ben hiç bu kadar

Benden ayrılmaya yeminin mi var?

Benim kaderimde ayrılıklar var

Kime bağlandıysam ayrıldı yollar

Sevmedim kimseyi ben hiç bu kadar

Benden ayrılmaya yeminin mi var?

Seni unutmaya ömrüm yeter mi?

Dön desem tersine dünya döner mi?

Gururum aşkıma öyle düşman ki

Geri dön beni sev, dön diyemem ki

Seni unutmaya ömrüm yeter mi?

Dön desem tersine dünya döner mi?

Gururum aşkoma öyle düşman ki

Geri dön beni sev, dön diyemem ki

ÜMİT BESEN KİMDİR?

Ümit Besen, (d. 14 Ekim 1956, Osmaniye) Türk müzisyen ve oyuncu.

14 Ekim 1956'da Osmaniye'de dünyaya gelen Ümit Besen'in ilk enstrümanı melodika oldu. Lise yıllarında ise klavye çalmaya başladı. Aynı dönemde Tayfunlar Orkestrası'nı kurdu. Müzik ve eğitimini bir arada götüremeyeceğini fark edince lise eğitimini yarım bıraktı. Askerliğini yapmak üzere 1976 yılında Kütahya'ya gitti. Orduevinde onu dinleyen bir general Besen'i Zonguldak Orduevi'ne naklettirdi. Askerliğin ardından Adana'ya döndü ve gece kulüplerinde çalışmaya başladı. Bu kulüplerden birinde onu dinleyen futbolcu Metin Oktay, Besen'i İstanbul'daki gazino sahibi arkadaşlarına tavsiye etti. Sanatçının İstanbul'da çalışmaya başladığı ilk mekân Köşem Bistro oldu. Besen, 1980 yılında Selami Şahin ve Ahmet Selçuk İlkan ile birlikte ilk plak kaydını gerçekleştirdi.

2015 yılında, 80'lerin unutulmaz hiti "Seni Unutmaya Ömrüm Yeter Mi?" adlı şarkıya Enbe Orkestrası eşliğinde Ajda Pekkan ile düet yapmıştır.

2016 yılında DMC'den çıkan "Başka" adlı albümünde klasikleşmiş şarkılarını rock tarzında yeniden seslendiren Ümit Besen, bu albümde Feridun Düzağaç, Pamela, Cem Adrian gibi ünlü isimlerle düet yapmıştır. Ümit Besen ayrıca Teoman, Fergan Mirkelam, Gripin, Funda Arar, Bora Duran, Emre Aydın, MaNga, Yüksek Sadakat, Pinhani, Grup Seksendört, Leyla The Band' den beğeniyle dinlenen rock şarkılara da yer vermiştir. 80'li yıllarda seslendirdiği slov aşk şarkıları ile hafızalara kazanan Ümit Besen Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajında "Seni Unutmaya Ömrüm Yeter Mi?'nı şimdi yazsam tutmazdı" diyerek o dönemin ruhuna vurgu yapmıştır.

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