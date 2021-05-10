Ümit Besen - Nikah Masası şarkı sözleri! 'Nikah Masası' sözleri nelerdir?

Türk müzisyen ve oyuncu Ümit Besen'in en beğenilen şarkılarından birisi Nikah Masası şarkısıdır. Peki Ümit Besen - Nikah Masası sözleri nelerdir? Ümit Besen - Nikah Masası şarkı sözleri nedir?

Ümit Besen - Nikah Masası şarkı sözlerinin tamamına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÜMİT BESEN - NİKAH MASASI ŞARKI SÖZLERİ

Nikahına beni çağır sevgilim

İstersen şahidin olurum senin

Bu adam kim diye soran olursa

Eski bir tanıdık dersin sevgilim

*****

Nikahına beni çağır sevgilim

İstersen şahidin olurum senin

Bu adam kim diye soran olursa

Eski bir tanıdık dersin sevgilim

*****

Hayaller kurardık biz yıllar önce

Hiç yoktu hesapta ayrılık bizce

Bilirsin ne kadar görmek isterdim

Beyazlar içinde seni öylece

*****

Hayaller kurardık biz yıllar önce

Hiç yoktu hesapta ayrılık bizce

Bilirsin ne kadar görmek isterdim

Beyazlar içinde seni öylece

*****

Garibin biriysem sevemez miyim

Aşkla karın doymaz diyen ben miyim

Şimdi çok zenginsin ben ayrı garip

Sana bir buket gül veremez miyim

*****

Garibin biriysem sevemez miyim

Aşkla karın doymaz diyen ben miyim

Şimdi çok zenginsin ben ayrı garip

Sana bir buket gül veremez miyim

*****

Nikah masasına oturdun işte

Dayanmak çok zormuş böyle sevince

Sana mutluluklar sözüm kardeşçe

At artık imzanı git biran önce

*****

Nikah masasına oturdun işte

Dayanmak çok zormuş böyle sevince

Sana mutluluklar sözüm kardeşçe

At artık imzanı git biran önce

ÜMİT BESEN KİMDİR?

Ümit Besen, (d. 14 Ekim 1956, Osmaniye) Türk müzisyen ve oyuncu.

14 Ekim 1956'da Osmaniye'de dünyaya gelen Ümit Besen'in ilk enstrümanı melodika oldu. Lise yıllarında ise klavye çalmaya başladı. Aynı dönemde Tayfunlar Orkestrası'nı kurdu. Müzik ve eğitimini bir arada götüremeyeceğini fark edince lise eğitimini yarım bıraktı. Askerliğini yapmak üzere 1976 yılında Kütahya'ya gitti. Orduevinde onu dinleyen bir general Besen'i Zonguldak Orduevi'ne naklettirdi. Askerliğin ardından Adana'ya döndü ve gece kulüplerinde çalışmaya başladı. Bu kulüplerden birinde onu dinleyen futbolcu Metin Oktay, Besen'i İstanbul'daki gazino sahibi arkadaşlarına tavsiye etti. Sanatçının İstanbul'da çalışmaya başladığı ilk mekân Köşem Bistro oldu. Besen, 1980 yılında Selami Şahin ve Ahmet Selçuk İlkan ile birlikte ilk plak kaydını gerçekleştirdi.

2015 yılında, 80'lerin unutulmaz hiti "Nikah Masası" adlı şarkıya Enbe Orkestrası eşliğinde Ajda Pekkan ile düet yapmıştır.

2016 yılında DMC'den çıkan "Başka" adlı albümünde klasikleşmiş şarkılarını rock tarzında yeniden seslendiren Ümit Besen, bu albümde Feridun Düzağaç, Pamela, Cem Adrian gibi ünlü isimlerle düet yapmıştır. Ümit Besen ayrıca Teoman, Fergan Mirkelam, Gripin, Funda Arar, Bora Duran, Emre Aydın, MaNga, Yüksek Sadakat, Pinhani, Grup Seksendört, Leyla The Band' den beğeniyle dinlenen rock şarkılara da yer vermiştir. 80'li yıllarda seslendirdiği slov aşk şarkıları ile hafızalara kazanan Ümit Besen Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajında "Nikah Masası'nı şimdi yazsam tutmazdı" diyerek o dönemin ruhuna vurgu yapmıştır.