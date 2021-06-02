Ümit Berber kimdir? Neden vefat etti? Ümit Berber kaç yaşındaydı?
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Ümit Berber kimdir? Neden vefat etti? Ümit Berber kaç yaşındaydı?

Ümit Berber kimdir? Neden vefat etti? Ümit Berber kaç yaşındaydı?
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Kanunsuz Topraklar dizisi çekimleri için Zonguldak'ta bulunan oyuncu Ümit Berber, otelde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Peki, Ümit Berber kimdir? Neden vefat etti? Ümit Berber kaç yaşındaydı, nereli? Ümit Berber hayatı ve biyografisi nedir?

Kanunsuz Topraklar dizisi çekimleri için Zonguldak'ta bulunan oyuncu Ümit Berber, otelde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Peki, Ümit Berber kimdir? Neden vefat etti? Ümit Berber kaç yaşındaydı, nereli? Ümit Berber hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ÜMİT BERBER KİMDİR?

Başrollerini Esra Bilgiç ve Uğur Güneş'in canlandıracağı Kanunsuz Topraklar dizisinin çekimlerinde acı bir olay yaşandı. Dizi oyuncularından 61 yaşındaki Ümit Berber, kaldığı otelde kalp krizi geçirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, oyuncu Berber'e ilk müdahaleyi yaptı. Tedavi altına alınan oyuncu Ümit Berber yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

61 yaşındaki Ümit Berber'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Ümit Berber kimdir? Neden vefat etti? Ümit Berber kaç yaşındaydı? - Haberler
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