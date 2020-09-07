- UMH güçleri, Hafter'e ait helikopteri ele geçirdi
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- UMH güçleri, Hafter'e ait helikopteri ele geçirdi

- UMH güçleri, Hafter'e ait helikopteri ele geçirdi Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler, Sirte kentinde Hafter milislerine ait bir helikopteri ele geçirdi.

07.09.2020 16:19 | Son Güncelleme: 07.09.2020 16:24

- UMH güçleri, Hafter'e ait helikopteri ele geçirdi

TRABLUS - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler, Sirte kentinde Hafter milislerine ait bir helikopteri ele geçirdi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler, ülkenin Akdeniz kıyısında yer alan Sirte kentinde Hafter milislerine ait helikopteri ele geçirdi. Sirte'deki UMH yetkililerinden Abdul Hadi Dara yaptığı açıklamada UMH güçlerinin Sirte'nin Abu Qreen bölgesinde iniş yapmak zorunda kalan Hafter'e ait bir helikopterin kontrol altında alındığını söyledi. UMH güçleri helikoteri kontrol altında almaya çalışırken helikopterdeki ekibi kaçtığını ekleyen Abdul Hadi Dara "Pilot dahil olmak üzere uçaktaki kişiler çöle kaçmış olabilir.Arama çalışmalarımız sürüyor" dedi. Helikopterin güvenli bir yere götürüldüğü gerekli incelemelerin yapılacağı öğrenildi.

- UMH güçleri, Hafter'e ait helikopteri ele geçirdi

Kaynak: İHA

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