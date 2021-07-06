UMESKO, Kumluca'da daha fazla yardımda bulunacak
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UMESKO, Kumluca'da daha fazla yardımda bulunacak

UMESKO, Kumluca'da daha fazla yardımda bulunacak
Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kumluca ilçesinde kurulan Uluslararası Mucizevi Eller Sosyal Kooperatifi (UMESKO), gençlerin işsizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla çalışma başlattı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde kurulan Uluslararası Mucizevi Eller Sosyal Kooperatifi (UMESKO), gençlerin işsizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla çalışma başlattı.

UMESKO Başkanı Sebile Şavkar, düzenlediği toplantıda, kooperatif olarak kuruldukları günden bu yana üç yıl içinde 15 binden fazla kişiye yaklaşık 13,5 milyon civarında maddi yardımda bulunduklarını, bu yardımların tamamının gönüllü bağışçılardan elde edildiğini söyledi.

Bundan sonraki süreçte daha fazla yardımda bulunmak amacıyla yeni projeler üreteceklerini belirten Şavkar, "Bugüne kadar hep gönüllü bağışçılarımızın yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Bundan sonraki süreçte daha fazla insana faydalı olabilmek için bazı çalışmalarımız olacak. Bu konuda kooperatifimiz ile Uluslararası Sosyal Fayda Derneği işbirliği yapacak. Amacımız bağışçılarımızı sosyal girişimlerini yönlendirmek, istihdam oluşturmak ve topluma daha fazla fayda sağlamak." dedi.

Toplantıya katılan Uluslararası Sosyal Fayda Derneği (Social Business Global) Başkanı İsmail Hilmi Adıgüzel de aynı amaçla hizmet eden UMESKO ile yollarının kesişmesinden dolayı son derece mutlu olduklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak

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