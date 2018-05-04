Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, "Hristiyanlık, Yahudilik ve Müslümanlığın arasında yeni bir din icat etme projesi olan bizdeki adıyla FETÖ ile ehli sünnet dışı olan Vehhabilik, İsmailiye, Selefiye gibi akımlar, radikalizmin ve insanlığın düşmanı kutupların kaynağıdır. Tasavvufun olduğu yerde bunlar zemin bulamaz." dedi.

Kastamonu Belediyesi ile Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesince düzenlenen 5. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu, Bilgehan Bilgili Kütüphanesi Konferans Salonu'nda başladı.

Rektör Aydın, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun manevi yönüyle İslam medeniyetinde önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Kastamonu'nun "evliyalar şehri" adıyla anıldığını dile getiren Aydın, terör üreten ve besleyen radikalizmin panzehrinin her zaman tasavvuf olduğuna işaret etti.

Maneviyatı yok eden ve kuru bir İslam anlayışı getiren radikalizmin bugün her biri İslam ve insanlık için tehlike oluşturan DEAŞ, Taliban, Haşdi Şabi, Boko Haram gibi terör örgütlerini doğurduğuna dikkati çeken Aydın, şöyle devam etti:

"Geçmişte Hasan Sabbahları da bu anlayış getirmiştir. Ehli sünnetten uzak her akım buna müsaittir. Nitekim Hristiyanlık, Yahudilik ve Müslümanlığın arasında yeni bir din icat etme projesi olan bizdeki adıyla FETÖ ile ehli sünnet dışı olan Vehhabilik, İsmailiye, Selefiye gibi akımlar radikalizmin ve insanlığın düşmanı kutupların kaynağıdır. Tasavvufun olduğu yerde bunlar zemin bulamaz. Günümüzde gerek radikallerin gerekse İslam'a düşman olanların hedefi her zaman aynıdır, İslamı yok etmek."

Aydın, sempozyuma Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden birçok bilim insanının katıldığını belirterek, "Kastamonu Üniversitesi olarak Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu'da böyle güzel bir faaliyete ev sahipliği yapmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Sempozyumda farklı disiplinlere ait araştırmacıların, bilim adamlarının ortaya koyacağı yeni bilgi ve belgeler ışığında bilim dünyasına hep birlikte yeni fikirler arz edeceğiz." diye konuştu.

Belediye Başkan Vekili Eşref Can da Şeyh Şaban-ı Veli'nin bugünkü profesör düzeyinde eğitim aldığını, "Anadolu'nun dört önemli manevi direğinden birisi" olduğunu söyledi.

Türkiye'nin yanı sıra Pakistan, Cezayir, Fas, Tunus, Irak, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Kırgızistan'dan 97 akademisyenin katıldığı ve 3 gün sürecek sempozyumda 29 oturumda bildiriler sunulacak.