Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde, TİKA'nın desteğiyle fabrikasyon laboratuvarı açıldı
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Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde, TİKA'nın desteğiyle fabrikasyon laboratuvarı açıldı

12.02.2021 15:47 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:47
Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde, TİKA'nın desteğiyle fabrikasyon laboratuvarı açıldı

Bosna Hersek'te Türk girişimcilerce 2004'te kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde (IUS), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle hazırlanan fabrikasyon laboratuvarının (FAB LAB) açılışı yapıldı.

Bosna Hersek'te Türk girişimcilerce 2004'te kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde (IUS), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle hazırlanan fabrikasyon laboratuvarının (FAB LAB) açılışı yapıldı.

Laboratuvarın açılışı dolayısıyla IUS'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kısıtlı katılımla gerçekleştirilen programa, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, IUS Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım ve TİKA temsilcilerinin yanı sıra laboratuvar eğitimi alan öğretim görevlileri ile öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Koç, burada yaptığı konuşmada, Bosna Hersek'in Türkiye için çok özel konumda bir ülke olduğunu belirterek, Bosna Hersek'e yapılan kalkınma yatırımlarının ve ülkenin geleceğine yönelik girişimlerin, hem iki ülke arasındaki ilişkiler bakımından hem bölgenin kalkınması açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Salgın koşullarında ülkelerin kendi içlerine kapandığını ancak bir yandan da teknolojinin ne kadar önemli olduğunu idrak ettiğini vurgulayan Koç, "Biz böyle bir dönemde, böyle bir laboratuvarı ilk kez TİKA'nın desteğiyle IUS'ta açıyoruz. Bosna Hersek'e katkısı, sağlayacağı imkanlar, salgın koşullarında böylesine ekonomik kalkınmaya yönelik bir yatırımın yapılabilmesi bizim bu açılışı yaparken daha da heyecanlanmamıza ve onurlanmamıza neden oldu." diye konuştu.

Koç, ekonomik kalkınmanın, siyasi istikrarın temeli olduğuna işaret ederek, söz konusu laboratuvarın, geleceğe ve kalkınmaya yapılan bir yatırım olduğunu vurguladı.

Fabrikasyon laboratuvarının Bosna Hersek'in gençlerine yapılan bir yatırım olduğunu belirten Büyükelçi Koç, "Eğer beyin göçünü engellemek ve gençleri Bosna Hersek'te tutmak istiyorsak, bunu işte bu laboratuvarlarla, işte bu teknoloji imkanlarıyla sağlayabiliriz." ifadesini kullandı.

"Hem öğrenci hem de araştırma projelerini gerçekleştireceğiz"

IUS Rektörü Yıldırım da laboratuvarın yalnızca üniversite açısından değil Bosna Hersek'teki lise ve üniversite eğitimi açısından da oldukça önemli olduğunu dile getirdi.

TİKA'ya sundukları projenin TİKA yetkililerince kabul edildiğini aktaran Yıldırım, "Şimdiki amacımız, bu altyapıyı kullanarak liselerde, üniversitelerde bazı çalışma programları uygulamak. Onlara burada çeşitli kurslar vermek ve onların da kendi üniversitelerinde ve okullarında bu kursları öğrencilerine ulaştırmasını sağlamak." ifadesini kullandı.

Yıldırım, Bosna Hersek'in kalkınması bakımından burada üretilecek ürünlerin, prototiplerin gelecekte sanayide kullanımını amaçladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bunun için de özellikle makine ve elektrik mühendisliği ile mimarlık gibi bölümlerde çeşitli çalışmalar yapacağız. Hem öğrenci hem de araştırma projelerini gerçekleştireceğiz. Umarım bütün bunlar Bosna Hersek'in hem eğitim seviyesinin yükselmesine, modernleşmesine hem de araştırma kalitesinin artmasına katkıda bulunacaktır."

Konuşmalar sonrasında TİKA tarafından düzenlenen 4 günlük programlama eğitimine katılan Bosna Hersekli öğretim görevlilerine ve lise öğretmenlerine sertifikaları takdim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bedrudin Brljavac

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