Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu'ndan Üniversitemiz Rektörüne Ziyaret 16-11-2021

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Başkanı Doç. Dr. Osman AKGÜL, Tekirdağ Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Şükrü AKTÜRK ve beraberindeki heyet Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Celalettin VATANDAŞ ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Selçuk ETİ'nin de katıldığı ziyarette, UDEF Başkanı Doç. Dr. Osman AKGÜL, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin eğitim-öğretim faaliyetlerini yakından takip ettiklerini dile getirerek, uluslararası öğrencilere sağlanan imkanlardan dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Mümin ŞAHİN ise, uluslararası öğrencilerin Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ne değer kattığını belirterek uluslararasılaşmanın önemine vurgu yaptı.

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