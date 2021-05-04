Uluslararası Medya kuruluşu Payitaht Abdülhamid'in setini ziyaret etti
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Uluslararası Medya kuruluşu Payitaht Abdülhamid'in setini ziyaret etti

Uluslararası Medya kuruluşu Payitaht Abdülhamid'in setini ziyaret etti
Bültenler - Haberler | Güncel

Uluslararası Medya kuruluşu Deutsche Welle (DW), geçtiğimiz gün İzmit Seka Film Platolarında çekimleri süren Payitaht Abdülhamid'in setine gelerek, başrol oyuncusu; Bülent İnal ve Vildan Atasever ile röportaj gerçekleştirdi.

TRT 1'in 5 sezondur yurt içi ve yurt dışında ilgi gören ve yayınlandığı günden bu yana yerli ve yabancı basına kapılarını açarak röportajları yapılan sevilen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid'in geçtiğimiz günkü yabancı konuğu, Almanya'nın büyük medya kuruluşlarından olan Deutsche Welle (DW) oldu.

Payitaht dizisini ülkelerinde takip eden ve tarihi dramaların dünyadaki popülaritesi üzerine dizinin 'Sultan Abdülhamid' karakteri usta oyuncu Bülent İnal ve eşi 'Saliha Sultan' karakterini başarıyla üstlenen Vildan Atasever'le röportaj gerçekleştiren DW muhabiri Julia Hahn, 'Payitaht'ın yabancı basında çok haberine rastladık. Büyük bir prodüksiyon yapıyorsunuz. Başarılı haberlerinizden ve şimdi başrol oyuncularınızla yaptığımız röportajlardan yola çıkarak, tarihi dizilerin yurt dışında neden bu kadar popülaritesinin oluştuğunu Deutsche Welle ekibi olarak, DW Kültür ve Sanat sayfalarında İngilizce, Almanca, İspanyolca, Arapça ve daha birçok dilde ve dünyanın birçok ülkesindeki platformlarımızda yayınlamak üzere bir dosya hazırlayarak anlatacağız. Bu pandemi döneminde, tüm kurallara uyularak gerçekleştirdiğimiz röportajımız ve misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: Bültenler

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