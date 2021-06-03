Uluslararası Kızılhaç Komitesi, İsrail ile Hamas arasında olası bir esir takasına hazır olduğunu duyurdu
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Uluslararası Kızılhaç Komitesi, İsrail ile Hamas arasında olası bir esir takasına hazır olduğunu duyurdu

Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh - Haberler | Güncel

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Genel Direktörü Robert Mardini'nin konuşması Uluslararası Kızılhaç Komitesi, İsrail ile Hamas arasında olası bir esir takasına hazır olduğunu duyurdu KUDÜS (AA) – Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Genel Direktörü Robert Mardini, İsrail ile...

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Genel Direktörü Robert Mardini'nin konuşması Uluslararası Kızılhaç Komitesi, İsrail ile Hamas arasında olası bir esir takasına hazır olduğunu duyurdu

KUDÜS (AA) – Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Genel Direktörü Robert Mardini, İsrail ile Filistinliler arasında "tarafsız" bir şekilde olası bir esir takasının yapılması için hazır olduklarını belirtti.

ICRC Genel Direktörü Mardini, İsrail ile işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarına gerçekleştirdiği ziyaretinin son gününde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir basın toplantısı düzenledi.

Mardini, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları sonrası varılan ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için gündeme gelen esirler konusuna işaret ederek, ICRC'nin İsrailliler ile Filistinliler arasında muhtemel bir esir takasının gerçekleşmesi için "tarafsız" bir şekilde hazır olduğunu kaydetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırısının çok derin yaralara yol açtığına dikkati çeken Mardini, şunları söyledi:

"Son gerilimin Gazze halkı üzerinde büyük etkisi oldu. Her yeni savaşta Gazze halkı evlerinin ve geçim kaynaklarının defalarca yıkıldığını ve durumlarını eskisinden daha kötü hale getirdiğini görüyor. Katlanmaktan bahsetmekten bıkmışlar. Yaşadıklarına katlanma deyimi, kendilerinden kalanlarla tekrar tekrar hayatlarına devam etmek zorunda kalan insanlar için seçeneklerin yokluğunu içeren bir deyimdir."

Mardini, öte yandan İsrailli sivillerin yaşadıklarına da değinerek, "İsrailli siviller de ağır bedeller ödediler. Tarım arazilerine ve geçim kaynaklarına zarar veren yangın çıkaran balonların neden olduğu yangınlarda olduğu gibi, güney İsrail'deki topluluklar için sığınaklara yakın kalmak bir norm haline geldi." dedi.

İnsani yardımların mevcut aşamada Gazze'de bazı temel hizmetlerin çökmesini engellediğini ancak sürdürülebilir bir çözüm olmadığına vurgu yapan Mardini, "Gazze gençliğinin bütün bir nesli, kapalı sınırlar ve tekrarlanan düşmanlıklardan başka bir şey bilmeden büyüdü. 18 yaşın altındakiler dört askeri operasyondan ve sayısız gerilimden geçti ve ileriye bakmak için bir umut ışığına, bir geleceğe ihtiyaçları var." değerlendirmesinde bulundu.

Mardini, Filistin halkının işgal altında en uzun yaşayan halk olduğunu ifade ederek, işgal politikalarının Filistinliler üzerindeki yasal ve insani etkilerini ele almak için uluslararası hukukun mutlaka devreye gireceğine inancının tam olduğunu kaydetti.

?İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların ardından ateşkesi kalıcı hale getirmek için yapılan görüşmelerde Tel Aviv yönetiminin Hamas'ın elindeki İsraillilerin serbest bırakılması talebini dillendirmesi, Hamas ile muhtemel bir esir takası konusunu gündeme getirdi.

Hamas'ın, Mısır aracılığıyla İsrail'le 11 Ekim 2011'de yaptığı esir takası anlaşması çerçevesinde, bir İsrail askeri (Gilad Şalit) karşılığında hapishanelerdeki 1027 Filistinli tutuklu serbest bırakılmıştı. Ancak İsrail, 2014'te serbest bırakılan Filistinlilerden onlarcasını yeniden tutuklamıştı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in 2014'te Gazze'ye düzenlediği saldırılar sırasında 2'si asker 4 İsraillinin esir alındığını açıklamıştı. Kassam Tugayları, bu kişilerin durumu hakkında ise herhangi bir bilgi vermemişti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, İsrail ile Hamas arasında olası bir esir takasına hazır olduğunu duyurdu
Uluslararası Kızılhaç Komitesi, İsrail ile Hamas arasında olası bir esir takasına hazır olduğunu duyurdu
Uluslararası Kızılhaç Komitesi, İsrail ile Hamas arasında olası bir esir takasına hazır olduğunu duyurdu
Uluslararası Kızılhaç Komitesi, İsrail ile Hamas arasında olası bir esir takasına hazır olduğunu duyurdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh

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