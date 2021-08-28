Uluslararası Kapadokya Balon Festivali, Pinhani grubunun konseriyle sürdü
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Uluslararası Kapadokya Balon Festivali, Pinhani grubunun konseriyle sürdü

Uluslararası Kapadokya Balon Festivali, Pinhani grubunun konseriyle sürdü
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Kapadokya'da bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "Uluslararası Kapadokya Balon Festivali" gece sıcak hava balonlarının ışık gösterisi ve Pinhani grubunun konseri ile devam etti.

Kapadokya'da bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "Uluslararası Kapadokya Balon Festivali" gece sıcak hava balonlarının ışık gösterisi ve Pinhani grubunun konseri ile devam etti.

Bölgede faaliyet sürdüren sıcak hava balon şirketlerinden Pasha Balloons tarafından organize edilen festivalde, gün doğumu vaktinde bölge semalarında uçan balonlar, hava karardıktan sonra da Nevşehir'in Göreme beldesindeki etkinlik alanında yerlerini aldı.

Müzik severlerin buluştuğu konser etkinliğinde, Pinhani grubu çeşitli şarkılarını seslendirdi.

Bazı şarkılarda gruba eşlik eden dinleyiciler, sanatçıları uzun süre alkışladı.

Uluslararası Kapadokya Balon Festivali, Pinhani grubunun konseriyle sürdü
Uluslararası Kapadokya Balon Festivali, Pinhani grubunun konseriyle sürdü
Uluslararası Kapadokya Balon Festivali, Pinhani grubunun konseriyle sürdü
Uluslararası Kapadokya Balon Festivali, Pinhani grubunun konseriyle sürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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