Uluslararası Kapadokya Balon Festivali, Pinhani grubunun konseriyle sürdü

Kapadokya'da bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "Uluslararası Kapadokya Balon Festivali" gece sıcak hava balonlarının ışık gösterisi ve Pinhani grubunun konseri ile devam etti.