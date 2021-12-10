Uluslararası Göçmenler Günü Etkinliği Düzenlendi"18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü" kapsamında Üniversitemiz ev sahipliliğinde Gümüşhane Valiliği İl Göç İdaresi Başkanlığı tarafından "Gelin Tanış Olalım" adlı bir etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe Gümüşhane Valiliği İl Göç İdaresi Müdürü Vedat Aslan, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Bayram Nazır, Rektör Danışmanı ve Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ayyıldız ve Üniversitemizde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerimiz katıldı. Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen "Gelin Tanış Olalım" adlı programda Gümüşhane İl Göç İdaresi tarafından bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda Uluslararası Göçmenler Günü'nün, dünya çapında yerlerinden edilmiş insanların yaşadıkları ekonomik, siyasi, psikolojik ve hukuksal sorunlara dikkat çekmesi açısından öneminden bahsedildi. Ayrıca yapılan sunumda ilimize dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen yabancı uyruklu misafirlerimizle ilgili istatistiklere de yer verildi. Düzenlenen etkinlikle ilgili Üniversitemiz Rektör Danışmanı ve Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ayyıldız şu ifadelere yer verdi: "İnsanoğlu, çeşitli sebeplerle yaşadığı toprakları geride bırakarak, başka topraklara göç etmek zorunda kalabiliyor. Biz millet olarak her zaman şefkatimiz ile dünyanın neresinden gelirse gelsin din, dil, ırk gözetmeksizin bizlerin kapısını yardım için çalan insanlara büyük bir merhametle kucak açarak onları kabul etmiş, onlara kapılarımızı açmışızdır. Gerek eğitim amaçlı gerekse olumsuz insani koşullar sebebiyle ilimize ve Üniversitemize gelen misafirlerimizin 'Göçmenler Günü'nü kutluyorum. Ayrıca misafirlerimize hoşgörüyle ev sahipliği yapan öğrencilerimize ve şehrimize de teşekkürlerimi iletiyorum. "Üniversitemizde birçok ülkeden yabancı uyruklu öğrencinin eğitim gördüğü bilgisini paylaşan Rektörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek ise düşüncelerini şu şekilde paylaştı: "Bilindiği üzere ülkemizde olduğu gibi diğer tüm ülkelerde de göç olgusu büyük bir öneme sahiptir. Adı geçen göç olgusunun da daha iyi bir yaşam, güvenli bir toplum, düzenli bir iş, kaliteli bir eğitim, çocuklara daha iyi bir gelecek sunma gibi çeşitli amaçları bulunmaktadır. Tarih boyunca sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış ve dünyanın en önemli göç yollarından biri üzerinde yer alan ülkemiz, coğrafyası çok büyük göç süreçlerine tanıklık etmiştir. Kadim geleneğimiz bu topraklara olan göçlerle harmanlanarak, zengin bir kültüre kavuşmuştur. Her yıl 18 Aralık'ta kutlanan 'Uluslararası Göçmenler Günü'nde dünya çapında göçmenlerin ve yerinden edilmiş insanların yaşadıkları ekonomik, sosyal, siyasi, psikolojik ve hukuksal sorunlar vurgulanmakta, çözüm önerileri dile getirilmektedir. Üniversitemiz ev sahipliğinde Gümüşhane Valiliği İl Göç İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Gelin Tanış Olalım' adlı etkinlikte de bu duruma değinilmiş olması büyük önem arz etmektedir. Bu vesileyle de tüm dünyada, ülkemizde ve Üniversitemizde yaşayan göçmenlerin '18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü'nü kutlar, programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. "

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