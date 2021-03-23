Uluslararası Frankofoni Günü, haziran ortasına kadar çeşitli etkinliklerle kutlanacak
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Uluslararası Frankofoni Günü, haziran ortasına kadar çeşitli etkinliklerle kutlanacak

23.03.2021 12:41 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:44
Uluslararası Frankofoni Günü, haziran ortasına kadar çeşitli etkinliklerle kutlanacak

Uluslararası Frankofoni Organizasyonu'nun kuruluş tarihi olan 20 Mart'ta kutlanan Frankofoni Günü'nde dünyada çeşitli etkinlikler düzenlenirken, Institut français Türkiye ve ortakları, haziran ortasına kadar sürecek bir dizi etkinlikle Türkiye'de "Frankofoni İlkbaharı" sunuyor.

Uluslararası Frankofoni Organizasyonu'nun kuruluş tarihi olan 20 Mart'ta kutlanan Frankofoni Günü'nde dünyada çeşitli etkinlikler düzenlenirken, Institut français Türkiye ve ortakları, haziran ortasına kadar sürecek bir dizi etkinlikle Türkiye'de "Frankofoni İlkbaharı" sunuyor.

Institut français Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Fransızca konuşulan ülkelerin büyükelçilik ve konsoloslukları, Institut français Ankara, İstanbul ve İzmir, Adana ve Bursa'daki iki Alliance française derneği, çift dilli okullar ağı, Galatasaray Üniversitesi ve Türk üniversitelerin Fransızca bölümleri, Ankara, İstanbul ve İzmir Fransızca öğretmenleri dernekleri ve Türkiye'de Frankofoni'nin tüm aktörleri 100'den fazla etkinlik sunmak için hazırlandı.

Yarışmalar, kısa filmler, film gösterimleri, edebiyat buluşmaları, gösteriler, konser ve resitaller, toplantı-münazaralar, sergiler, konferanslar, yazı atölyeleri, müzik yarışmaları, şiir veya masal okumaları, Fransızca NATO modeli, karaoke, web seminerleri, öğretmenler için formasyonlar, radyo yayınları, gastronomik veya şenlik buluşmaları, 2021 Frankofoni programında yer alıyor.

Uluslararası Frankofoni Organizasyonu'nun 2018'de açıkladığı rapora göre, dünya üzerinde 5 kıtada 300 milyon kişi Fransızca konuşuyor. 32 ülkenin resmi dili olan Fransızca en çok konuşulan 5. dil ve 51 milyon öğrenciyle İngilizceden sonra en çok öğrenilen 2. dil. Dünya üzerinde 81 milyon öğrenci ise Frankofon okullarda eğitim görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur

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