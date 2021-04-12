Uluslararası Elektrokardiyoloji Derneği'nin ilk Türk başkanı ESOGÜ'den
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Uluslararası Elektrokardiyoloji Derneği'nin ilk Türk başkanı ESOGÜ'den

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Uluslararası Elektrokardiyoloji Derneği'nin ilk Türk başkanı ESOGÜ'den

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek, Uluslararası Elektrokardiyoloji Derneği (International Society of Electrocardiology)'ne başkan oldu.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek, Uluslararası Elektrokardiyoloji Derneği (International Society of Electrocardiology)'ne başkan oldu. Prof. Dr. Görenek dernek başkanlığını iki yıl süreyle yürütecek.

Prof. Dr. Bülent Görenek, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

"8 Nisan 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Uluslararası Elektrokardiyoloji Derneği'nde iki yıl sürecek başkanlık dönemim başladı. Başkanlığım sürecinde dernekte sekreterlik görevini ABD'den Prof. Dr. Rob MacLeod, saymanlık görevini ise İngiltere'den Prof. Dr. Peter Macfarlane yürütecektir. Bu derneğin başkanlığına ilk kez Türkiye'den bir bilim adamı getirilmiştir. 1959 yılında kurulan ve kardiyoloji alanında en eski kurumlardan biri olan derneğin çoğunluğu Avrupa ve Kuzey Amerika'dan binlerce üyesi bulunmaktadır. Saygın uluslararası indekslerde yer alan 'Journal of Electrocardiology' isimli bilimsel dergisi de mevcut olan dernek, EKG ve kalp çarpıntıları konusunda dünya çapında önemli çalışmalar yapmaktadır. Başkanlık yapacağım bu iki yıl boyunca Türk araştırmacıları ve bilim insanlarını bu dernek içinde de desteklemek ve bilimsel seviyesi yüksek ortak projeler üretmek için elimden geleni yapacağım." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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