Uluslararası Döner Federasyonundan Meclis'te döner ikramı
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Uluslararası Döner Federasyonundan Meclis'te döner ikramı

01.10.2020 19:47 | Son Güncelleme: 01.10.2020 19:50
Uluslararası Döner Federasyonundan Meclis'te döner ikramı

Uluslararası Döner Federasyonu, yeni yasama yılının açılışı nedeniyle TBMM Bahçe Restoran'da milletvekillerine ve Meclis çalışanlarına döner ikram etti.

Uluslararası Döner Federasyonu, yeni yasama yılının açılışı nedeniyle TBMM Bahçe Restoran'da milletvekillerine ve Meclis çalışanlarına döner ikram etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bahçe restoranda Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı Mehmet Mercan ve federasyon yöneticileriyle bir araya geldi. Şentop, kendisine hediye edilen bir kılıçla döner keserek misafirlere ikramda bulundu.

Şentop'a, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

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