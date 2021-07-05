"Uluslararası Çevrimiçi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Sempozyumu IOCENS'21" başladı

Gümüşhane Üniversitesince çevrimiçi olarak düzenlenen "Uluslararası Çevrimiçi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Sempozyumu IOCENS'21" başladı.

Gümüşhane Üniversitesince çevrimiçi olarak düzenlenen "Uluslararası Çevrimiçi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Sempozyumu IOCENS'21" başladı.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nin girişimiyle düzenlenen ve 3 gün sürecek sempozyumda, 15 farklı disiplinden oluşan 347 sunum yer alıyor.

Sempozyumun açılışında konuşan Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, üniversitelerin en üst seviyede eğitim, öğretim faaliyetlerini yürüten kurumlar olmalarının yanında aynı zamanda bilgiyi üreten ve topluma yayan kurumlar olma niteliği de taşıdığını söyledi.

Bu açıdan göreve geldikleri 2017 yılından bugüne 10 uluslararası sempozyum düzenleme fırsatı bulduklarını belirten Zeybek, sempozyumların dışında aynı zamanda panel, çalıştay ve sergi gibi bilimsel etkinliklerle hem üniversite hem de ülkenin yükseköğrenim camiasına katkı sağlamaya gayret ettiklerini kaydetti.

Rektör Zeybek, gerek ulusal gerek uluslararası alanda çok sayıda bildirinin sunulacağı toplantıda geniş yelpazede konuların yer aldığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Salim Serkan Nas'a, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Dokuz'a, sempozyumun düzenlenmesinde emeğinin fazla olduğunu bildiğimiz Prof. Dr. Necati Çelik'e, Doç. Dr. Ertekin Öztekin'e, bütün bilimsel faaliyetlerde yakın ilgi ve desteklerini esirgemeyen Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek'e, Belediye Başkanımız Ercan Çimen'e ve sempozyumun gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Salgının bir an önce nihayete ermesini ve bundan sonra gerçekleştireceğimiz sempozyumların yüz yüze gerçekleştirilebilmesini diliyorum."

Sempozyumun açılışında Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Salim Serkan Nas da bir konuşma yaparken, Vali Taşbilek ve Belediye Başkanı Çimen açılışa birer video göndererek katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara