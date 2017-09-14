Uluslararası Cengiz Göllü Bursa Cup Başlıyor

BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından merhum Cengiz Göllü adına düzenlenen "Uluslararası Cengiz Göllü Bursa Cup" 20 Eylül'de Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda başlıyor.



Bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Cengiz Göllü Bursa Cup'a Bursa Büyükşehir Belediyespor'un yanı sıra Seramiksan, Proton Saratov, Maritza Plovdiv VC ve Nilüfer Belediyespor takımları katılacak. İlk maç 20 Eylül saat 15: 30'da ev sahibi Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ile Bulgaristan ekibi Maritza Plovdiv VC takımları arasında oynanacak. 24 Eylül'de son bulacak ve lig usulü oynanacak maçların ardından en çok puanı toplayan ekip Cengiz Göllü Bursa Cup'ın şampiyonu olacak.



24 Eylül Pazar günü saat 18: 00'da oynanacak olan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü - Nilüfer Belediyespor maçının ardından sona erecek turnuvanın fikstürü şu şekilde;



20 EYLÜL ÇARŞAMBA



15: 30 VC Maritza Plovdiv-Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü



18: 00 Proton Saratov-Nilüfer Belediyespor



21 EYLÜL PERŞEMBE



15: 30 Proton Saratov-VC Maritza Plovdiv



18: 00 Seramiksan SK-Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü



22 EYLÜL CUMA



15: 30 Seramiksan Sk-Proton Saratov



18: 00 Nilüfer Belediyespor-VC Maritza Plovdiv



23 EYLÜL CUMARTESİ



15: 30 Nilüfer Belediyespor-Seramiksan SK



18: 00 Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü-Proton Saratov



24 EYLÜL PAZAR



15: 30 VC Maritza Plovdiv-Seramiksan SK



18: 00 Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü-Nilüfer Belediyespor



- Bursa