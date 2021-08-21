"Uluslararası Bursa Festivali"'nde sanatçı Ziynet Sali sahne aldı
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"Uluslararası Bursa Festivali"'nde sanatçı Ziynet Sali sahne aldı

Anadolu Ajansı / Fatma Nur Söğütlü - Haberler | Güncel

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından bu yıl 59'uncusu düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"'nde şarkıcı Ziynet Sali konser verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından bu yıl 59'uncusu düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"'nde şarkıcı Ziynet Sali konser verdi.

Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konsere, müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Sali, "Kalbim tatilde", "Bana da söyle", "Yağmur" ve "Çeyrek gönül" gibi şarkılarını, sevenleri ile birlikte seslendirdi.

Gecenin sonunda Sali'nin performansı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

'Uluslararası Bursa Festivali''nde sanatçı Ziynet Sali sahne aldı
'Uluslararası Bursa Festivali''nde sanatçı Ziynet Sali sahne aldı
'Uluslararası Bursa Festivali''nde sanatçı Ziynet Sali sahne aldı
'Uluslararası Bursa Festivali''nde sanatçı Ziynet Sali sahne aldı
'Uluslararası Bursa Festivali''nde sanatçı Ziynet Sali sahne aldı
'Uluslararası Bursa Festivali''nde sanatçı Ziynet Sali sahne aldı
'Uluslararası Bursa Festivali''nde sanatçı Ziynet Sali sahne aldı
'Uluslararası Bursa Festivali''nde sanatçı Ziynet Sali sahne aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Nur Söğütlü

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