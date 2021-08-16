Uluslararası Bursa Festivali'nde Boşnak şarkıcı Armin Muzaferija konser verdi
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Uluslararası Bursa Festivali'nde Boşnak şarkıcı Armin Muzaferija konser verdi

Uluslararası Bursa Festivali'nde Boşnak şarkıcı Armin Muzaferija konser verdi
Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin - Haberler | Kültür Sanat

Boşnak şarkıcı Armin Muzaferija, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun bir aradan sonra Bursa'da konser verdi.

Boşnak şarkıcı Armin Muzaferija, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun bir aradan sonra Bursa'da konser verdi.

Katıldığı birçok ulusal ve uluslararası yarışmada derecesi bulunan Bosnalı şarkıcı, ???????Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda sevenleriyle bir araya geldi.

Muzaferija gecede, Balkan ezgilerinin yanı sıra Türkçe şarkılar seslendirdi.

İzleyicilerin isteğiyle Armin Muzaferija ayağa kalkarak Çanakkale Türküsü'nü söyledi. Müzikseverlerin de eşlik ettiği türkü, ayakta alkışlandı.

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Uluslararası Bursa Festivali'nde Boşnak şarkıcı Armin Muzaferija konser verdi
Uluslararası Bursa Festivali'nde Boşnak şarkıcı Armin Muzaferija konser verdi
Uluslararası Bursa Festivali'nde Boşnak şarkıcı Armin Muzaferija konser verdi
Uluslararası Bursa Festivali'nde Boşnak şarkıcı Armin Muzaferija konser verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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