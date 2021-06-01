Uluslararası Boat Show Denizde Fuarı kapılarını açtı
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Uluslararası Boat Show Denizde Fuarı kapılarını açtı

Uluslararası Boat Show Denizde Fuarı kapılarını açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Deniz tutkunlarının heyecanla beklediği Uluslararası Boat Show Denizde Fuarı başladı.

Deniz tutkunlarının heyecanla beklediği Uluslararası Boat Show Denizde Fuarı başladı. 6 Haziran Pazar akşamına kadar açık olacak fuarda, 100'ün üzerinde deniz aracı sergileniyor.

Deniz tutkunlarının heyecanla beklediği Uluslararası Boat Show Denizde Fuarı kapılarını açtı. 100'den fazla deniz aracının sergilendiği fuarda fiyatı 20 milyon liraya yaklaşan lüks tasarımlı tekneler yer alıyor. Sürat ve deniz tutkunları için milyonluk şişme botların da görücüye çıktığı fuarda denizde keyifli zaman geçirmek isteyenler için ise deniz oyuncakları sergileniyor.

Fuarın en ucuz teknesi 7 bin lira

30 yılı aşkın bir süredir Fiber işiyle uğraşan Satış Müdürü Yusuf Yılmaz, "Sportif, balıkçılık ve eğlence amaçlı tekneler üretiyoruz. Şu anda fuarımızın en ucuz teknesinin yanındayız. Bu bir filikadır. Kürekli bir şekilde, 7 bin liraya bunu veriyoruz" dedi.

"Hem denizde hem karada karavan keyfi"

Karavanın iç tasarımının kişiye özel yapıldığını belirten Satış ve Pazarlama Direktörü Ece Tataroğlu, "Pandeminin de hayatımıza girmesiyle birlikte izole yaşam ve tatil ihtiyacı çok fazla arttı. Buradan yola çıkarak da karavan fikri gelişti. Aracınızın arkasına karavan olarak bağladığınızda istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. İçinde bulunan römork ile birlikte denize indirip sonrasında orada bulunan koyda, denizde doğal yaşam deneyimi yapabiliyorsunuz" şeklinde konuştu.

"Rüzgara dayanıklı bir tekne arıyorum"

Gençliğinden beri teknelere ilgi duyduğunu ifade eden avukat ve iş insanı Erhan Tez, "Tekneye bakmaya ve çeşitlerini görmeye geldim. Benim esasında teknem vardı ama tekneyi değiştireceğim onun için bakıyorum. Çanakkale Boğazı çok rüzgarlı ve dalgalıdır. Rüzgara dayanıklı bir tekne arıyorum" dedi.

"Teknemizi yakın zamanda teslim edecekler"

Tekneye olan ilgisinin amatör balıkçılık yaptığı dönemden geldiğini söyleyen ticaretle uğraşan Emirhan Takak, "İlk teknemiz 4,60'tı. Bu sene büyüttük. 4 kişilik bir aileyiz, 7 metrelik bir tekne istedik. Ocağının ve tuvaletinin olmasını istedik. Haziranın ilk haftası ya da ikinci haftasında aldığımız tekneyi teslim edecekler" diye belirtti. - İSTANBUL

Uluslararası Boat Show Denizde Fuarı kapılarını açtı
Uluslararası Boat Show Denizde Fuarı kapılarını açtı
Uluslararası Boat Show Denizde Fuarı kapılarını açtı
Uluslararası Boat Show Denizde Fuarı kapılarını açtı
Uluslararası Boat Show Denizde Fuarı kapılarını açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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