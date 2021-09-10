Uluslararası Belgesel Film Festivali, "Faith ile Branko" belgeselinin gösterimiyle başladı

Al Jazeera Balkanlar tarafından Bosna Hersek'te bu yıl 10-14 Eylül'de dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Belgesel Film Festivali (AJB DOC), "Faith ile Branko" filminin gösterimiyle başladı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu festivalde, dünyanın farklı kesimlerinden ve bölge ülkelerinden 11'i yarışma kategorisinde olmak üzere 23 belgesel, sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Bu yıl "Challenge" (Zorluk) sloganıyla düzenlenen festivalin başkent Saraybosna'daki Kovaci Multimedya Merkezi'nde yapılan açılışında bir konuşma yapan Al Jazeera Balkanlar Müdürü Tarik Djodic, AJB DOC'un Saraybosna'da bir eylül geleneği haline geldiğini belirtti.

Festivalin geçen sene çevrim içi ortamda gerçekleştirildiğini hatırlatan Djodic, "Umarım bu yılki festival daha normal koşullarda gerçekleşir ve sinemaseverlere memnuniyetle izleyecekleri yapımlar sunarız." dedi.

AJB DOC Direktörü Edhem Foco da festivalde bu yıl 23 belgeselin gösterileceğini anımsatarak, "Filmler hem sinema salonlarında hem de resmi internet sayfamız üzerinden sanal ortamda izlenebilecek. Bu yıl yarışma kategorisinde yer alan filmlerin neredeyse tümünün yönetmenleri davetimize icabet etti. Bunu, insanların yolculuk yapma ve interaktif ortamlarda bulunma ihtiyacının bir göstergesi olarak görüyoruz." diye konuştu.

Festivalin ön jürilerinden Sead Krasevljakovic, salgına rağmen başvuru sayısında bir düşüş yaşanmadığına dikkati çekerek, "Bu yıl yarışma kategorisinde 11 film yer alıyor. Ayrıca, AJB Screening kategorisinde yer alan üç filmin de özel gösterimi yapılacak." ifadelerini kullandı.

Saraybosna Kantonu (KS) Kültür ve Spor Bakanı Samir Avdic de AJB DOC'un hem Saraybosna hem de Bosna Hersek için önemli bir etkinlik olduğunu dile getirdi.

Festivalin açılışı, yönetmenliğini Catherina Harte'nin üstlendiği "Faith ile Branko" belgeselinin gösterimiyle yapıldı.

İngiliz bir akordeoncu ile Roman bir kemancının aşkını konu alan İngiltere-Sırbistan yapımı belgeselin ardından, İsviçre-Meksika yapımı "Radio Silence" belgeseli de festivalin ilk günü sinemaseverlerle buluştu.

Festival kapsamında 6 belgeselin dünya prömiyeri, 8 belgeselin bölgesel prömiyeri, 3 belgeselin ise özel gösterimi gerçekleştirilirken izleyiciler, sinema salonlarının yanı sıra AJB DOC'un resmi sayfası (www.ajbdoc.ba) üzerinden de kaydolmadan, diledikleri belgeseli ücretsiz izleyebilecek.

Festivalde 3 ödül verilecek

AJB DOC'un yarışma kısmında, "AJB Ana Ödülü", "AJB Program Ödülü" ve "İzleyici Ödülü" olmak üzere 3 ödül verilecek.

Festival, evrensel insani değerlere odaklanarak sosyal olguları işleyen yazarları ve belgeselleri teşvik etme amacı taşırken, televizyon yayıncılığı için uyarlanmış belgesel filmleri kapsıyor.