Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi, İran'da görüşmelerine başladı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ile İran'ın nükleer faaliyetlerini görüştü.

Resmi ziyaret kapsamında dün İran'a gelen Grossi, başkent Tahran'daki temaslarına İslami ile başladı. İkili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ortak çalışmalarda şeffaflık sağlamak için yaptıkları görüşmeleri devam ettirmek amacıyla İran'a geldiğini aktaran Grossi, yeni hükümetle müzakereleri derinleştirmek için Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile de görüşeceğini açıkladı.

İslami ile yoğun bir görüşme yaptıklarını ve ortak bir zeminde buluşmak için müzakereleri sürdürdüklerini dile getiren Grossi, "Hedefimiz nükleer programı iklim değişikliğini de dikkate alarak tarif edebilmektir. Nükleer faaliyetler temiz enerji üretimine yardımcı olmalı ve bu hizmeti herkese sunmalıyız. Glasgow'daki görüşmelerde de bu detaylı olarak ele alındı." ifadelerini kullandı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami ise nükleer enerjiden en az 10 bin megavat elektrik üretmek için 300 megavatlık santraller kuracaklarını ve Ajansın bu teknolojiye sahip ülkeleri yardımcı olması için teşvik edeceğini söyledi.

Grossi ile teknik konuları ele aldıklarını aktaran İslami, "İran nükleer programını uygulamakta kararlıdır. Nükleer programın halkın yaşamına olumlu yansıması ve farklı alanlarda kullanılabilmesi için UAEA bize yardımcı olacak. Grossi, İran nükleer programında hiçbir sapma görmediklerini ve faaliyetlerin anlaşmalara göre yürütüldüğünü ifade etti." diye konuştu.

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

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