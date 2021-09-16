KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen 'Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali' başladı.

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali, Leyla Dizdar Kültür Merkezinden bando eşliğinde kortej yürüyüşü ile başladı. Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda son bulan yürüyüşün ardından Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse tarafından festival meşalesi yakıldı. Festivalin açılış konuşmasını yapan Elif Köse, Safranbolu'nun kent ölçeğinde korunmuş nadir örneklerden biri olduğunu, kültürel mirasların olduğu, turizmle ekonomisini geçindiren yerler için festivallerin önemli olduğunu söyledi.

Açılış programı TRT ses sanatçısı İsmail Özkan ve Mine Geçili konseri ile son buldu.