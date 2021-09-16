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Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali başladı

Demirören Haber Ajansı / Yasin Aldemir - Haberler | Kültür Sanat
Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali başladı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen 'Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali' başladı.

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen 'Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali' başladı.

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali, Leyla Dizdar Kültür Merkezinden bando eşliğinde kortej yürüyüşü ile başladı. Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda son bulan yürüyüşün ardından Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse tarafından festival meşalesi yakıldı. Festivalin açılış konuşmasını yapan Elif Köse, Safranbolu'nun kent ölçeğinde korunmuş nadir örneklerden biri olduğunu, kültürel mirasların olduğu, turizmle ekonomisini geçindiren yerler için festivallerin önemli olduğunu söyledi.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin 22 yıldır sürdürülebilir olmasının çok önemli olduğunu belirtti. Konuşmaların ardından yönetmenliğini Alper Şahin'in yaptığı 'Safranbolu'da Bir Başkan' belgeselinin galası gerçekleştirildi.

Açılış programı TRT ses sanatçısı İsmail Özkan ve Mine Geçili konseri ile son buldu.


Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali başladı

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali başladı

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali başladı

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali başladı

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali başladı

Demirören Haber Ajansı / Yasin Aldemir - Son Dakika Haberleri
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