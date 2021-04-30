Uluslararası Akdeniz Espor Turnuvası'nın kayıtları devam ediyor!

Rocket League ve FIFA 21 kayıtları kapanmadan kaydınızı yaptırın!

The Academys organizatörlüğünde düzenlenen Uluslararası Akdeniz Espor Turnuvası'nın kayıtları hala devam ediyor.

Finali Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenecek olan turnuvanın başlangıcına sayılı günler kaldı. Eğer siz de Rocket League veya FIFA 21 oynuyorsanız ve bu turnuvaya başvurmadıysanız çok büyük bir şansı kaybediyorsunuz. Turnuvanın ödül havuzu ise tamı tamına $7500.

İlk adımının T.C. Cumhurbaşkanlığı destekleriyle Antalya'da düzenlendiği Uluslararası Akdeniz Espor Turnuvası'nda dijital meşaleyi taşıyacak bir sonraki ülke KKTC olacak! FIFA 21 ve Rocket League turnuvalarının mücadelelerine ev sahipliği yapacak KKTC'de büyük ödül ve ülken için mücadele et.

Eğer siz de henüz turnuvaya başvuru yapmadıysanız paniğe kapılmayın. Buraya tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros