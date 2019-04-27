Uluslararası 3. Master Of Cake Pasta Yarışması

Yurt içi ve dışından pasta ustalarının hünerlerini sergileyeceği 3. Uluslararası Master Of Cake Pasta Yarışması-Pastacılık ve Çikolata Festivali, Samsun'da başladı.

Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Samsun Şehit Ömer Halis Demir Salonu'nda düzenlenen 3. Master Of Cake Pasta Yarışması-Pastacılık ve Çikolata Festivali'ne Nijerya, Hırvatistan, Sırbistan, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Slovenya ve Türkiye'den 150 yarışmacı katılıyor.

Festivalin jüri üyeliğini Slovenya'dan Milos Lachkovic ve Pulina Lachkovicova, İsveç'ten Nebojsa Mitrovic, Sırbistan'dan Danijela Pantaci ve Hırvatistan'dan Dada Marcic ile Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu kurucularından Bayram Özrek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Zihni Türksel, Tuğba Geçkil ve Havva Bayar yapıyor.

Yarışmacıların 120 eserle katıldığı yarışmayı kazanacak esere 7 bin lira teşvik ödülü verilecek.

Master Of Cake Organizasyonları Kurucu Genel Koordinatörü Zümra Uludoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, farklı şehirlerde ulusal ve uluslararası pasta ve pastacılık festivalleri düzenlediklerini söyledi.

Samsun'dan doğan markanın uluslararası platforma çıktığını vurgulayan Uludoğan, "Yarışmanın bu yıl konsepti Samsun. Samsun'un tarihi güzelliklerini ve anıtlarını pastalarla ortaya koyduk. Çok güzel dekoratif pastalar yapıldı. Yarışmanın ardından bu pastaların bir müzede sergilenmesini amaçlıyoruz." dedi.

Festivaldeki pastaları inceleyen Vali Osman Kaymak da Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı dolayısıyla birçok etkinlik düzenlediklerini anlatarak, "Samsun, hemen hemen her alanda öncü bir şehir. İstiklal mücadelesinin mihenk taşı olan 19 Mayıs 1919 ruhunun yaşatılmasını istiyoruz. Pastacılık da turizm alanında çok önemli bir sektör. Bunun profesyonel olarak sanata dönüşmesi bizleri mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Festival, yarın sona erecek.

Kaynak: AA