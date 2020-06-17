Uluslar arası göç filmleri festivali özel seçkisi! Uzun metraj 8 filmin yer aldığı seçkide doğduğu toprakları terk etmek zorunda kalan mültecilerin 'Yeni Yurtları'na uzanan yolculukları, hayat mücadeleleri, eski alışkanlıkları ve özlemlerini anlatan filmler yer alıyor.

Bir 'Enstantane'den çıkan film

Hakan Aytekin'in yönettiği 'Enstantane', yaklaşık 40 yıl önce Mardin-İdil'de 18 Süryani'nin yer aldığı bir fotoğraf karesi, bir enstantaneden yola çıkarak Süryaniler arasındaki uluslararası göçü "gidenler" ve "kalanlar" bağlamında ele alıyor. Günümüzde, anlatılan 18 kişiden dokuzu Almanya, yedisi İsviçre'de, ikisi halen Türkiye'de yaşıyor.

''Umudun Kanadında'' hayatlar

Ümran Safter'in yönettiği ''Umudun Kanadında'' 2015 yılında, IŞİD saldırıları nedeniyle Bodrum'dan Yunanistan'ın Kos Adası'na geçmeye çalışırken bindikleri botları batan biri çocuk, 5 Iraklı mültecinin 4 yıla yayılan hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

''Dönüş Yolu''nda unutulan binlerce göçmen

Dimitri Petrovic/Maxime Jennes'in yönetmenliğini üstlendiği ''Dönüş Yolu'nda unutulan binlerce göçmenin yaşadıklarını Iraklı Hüseyin'in Brüksel'den Atina'ya uzanan zorlu yolculuğunda gözler önüne seriyor. Sonia Nassery Cole'un yönettiği 'Ben Senim'; kendisi, annesi ve nişanlısı için daha iyi bir hayat kurmak adına Avrupa'ya göç etmeye çalışan Masoud'un üzerinden ülkesinden ayrılmak zorunda kalan savaş mağduru binlerce insanın hikayesine odaklanıyor.

Ödüllü filmler de seçkide yer alıyor

Maria Lafi'nin yönettiği ve birçok festivalde ödül alan 'Patlama', bir patlama neticesinde değişen hayatları; Rena Lusin Bitmez'in yine birçok festivalde ödül alan ''Tanrı Göçmen Çocukları Sever Mi Anne?'' filmi ise İstanbul'a göç edenErmeni bir ailenin tüm zorluklara rağmen çocuklarına eğitim vermek istemesi üzerine şekilleniyor. Film sırasında, yabancı bir ülkede yaşayan çocukların mücadelesi, hayatları, eski alışkanlıkları ve özlemleri onların gözünden seyirciye aktarılıyor.

Teboho Edkins'in yönettiği 'Yamyamlık Günleri' asimilasyon meselesini, Efrat Shalom Danon ve Gili Danon'ın yönettiği 'Normal Bir Hayat'; biri Tel Aviv biri Berlin'de yaşayan ve sığınma talebi olan iki mültecinin yaşadıklarına odaklanıyor.

Kaynak: Bültenler