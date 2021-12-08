Ulus Kaymakamı Kılıç'tan okullarda inceleme

KUMLUCA, ANTALYA (AA) - Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, Kumluca Beldesi'nde okul ziyaretlerinde bulundu.

Kumluca Atatürk Yatılı Bölge Okulu, Kumluca İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Sinan Oruç Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda idareci ve öğretmenlerle bir araya gelen Kılıç, okulların mevcut durumları,, sosyal ve kültürel faaliyetler, öğrencilerin eğitim seviyeleri ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerde, Ulus İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Ali Bitgin, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Başköy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Levent Ok da yer aldı.

AA / Akif Yaman - Son Dakika Haberleri

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