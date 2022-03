ULUKOZA Programı kapsamında hibe desteği verilecek firmalar açıklandı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitenin Teknoloji Transfer Ofisinin girişimcilik platformu ULUKOZA Programı kapsamında girişimci firmalara destek vermeye devam edeceklerini bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği ULUKOZA Programı 2021 yılı 1. Çağrı Döneminin kazanan firmaları belli oldu. Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin kurduğu girişimcilik platformu ULUKOZA'nın programına dahil olan ve 200 bin liraya kadar hibe desteği kazanmayı başaran firmalar açıklandı.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Müdür Yardımcısı Nihal Sağlam ve firma temsilcilerini ağırladı.

Destek kapsamında hibe almayı başaran firma temsilcilerini ve onlara mentorluk yapan Teknoloji Transfer Ofisi ekibini tebrik eden Kılavuz, projelerin geliştirilmesi noktasında üniversite olarak destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

YÖK Başkanlığı tarafından Araştırma Üniversitesi kategorisine yükseltildiklerini hatırlatan Kılavuz, Ar-Ge ve Ür-Ge konularında yapılan her türlü projeyi kıymetli bulduklarını ifade etti.

Akademik çalışmaların yanı sıra ULUTEK ve Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde devam eden firma faaliyetlerinin de Üniversiteye bilimsel anlamda katkı sağladığına işaret eden Kılavuz, şunları kaydetti:

"Bizlere bilimsel çıktıları ile destek verecek her türlü firmaya kapılarımız açık. ULUTEK, firma sayısında yüzde 100 doluluk oranlarına ulaştı. Teknoloji Transfer Ofisimiz de her geçen gün çalışmalarını hızlandırıyor. Burada üretilen projeler ve bu projelere bağlı olarak yapılan Ar-Ge ve patent girişimleri aynı zamanda üniversitemizi de bilimsel anlamda yukarılara taşımaya devam ediyor. Akademisyenlerimizin ve firmalarımızın gayreti ile gerek Türkiye gerekse de dünya üniversiteleri arasında her geçen gün biraz daha üst sıralara tırmanıyoruz. ULUKOZA programı kapsamında destek almaya hak kazanan tüm girişimcilerimizi tebrik ediyorum. Üniversite olarak sizlere destek vermeye devam edeceğiz. Yeter ki bilim ve proje üretmeye devam edin."

Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Müdür Yardımcısı Nihal Sağlam da kurum olarak firmalara yol göstermeyi sürdürdüklerini aktardı.

Bugüne kadar onlarca firmayı TÜBİTAK destekleri ile buluşturduklarının altını çizen Sağlam, hibe kazanan firmalara sonraki aşamalarda da mentorluk görevi yaptıklarını kaydetti. Teknoloji Transfer Ofisinin bu anlamda büyük bir başarı oranı yakaladığını vurgulayan Sağlam, parlak fikri olan ve bu konuda destek almak isteyenlerle iletişime geçmeye hazır olduklarını belirtti.

Girişimcilik platformu ULUKOZA Programı desteği ile TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği 2021 yılı 1. Çağrısı kapsamında hibe almaya hak kazanan firmalar ise Dakavis (Bilgin Dallı ve Oğuz Kayalık), Artyfeel (Enes Çakır), Gauder (Ozan Yavuz) ve GNS Elektromekanik (Taylan Güneş) oldu.