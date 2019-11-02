Ulugöl sonbahar renkleriyle büyülüyor

02.11.2019 12:06

Ordu'nun Gölköy ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin 36. Tabiat Parkı olma özelliğini taşıyan Ulugöl, sonbaharda oluşan renk cümbüşüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Bozulmamış doğası ve zengin bitki örtüsüyle doğa tutkunlarına dört mevsim farklı güzellikler sunan Ulugöl, sonbaharda büyüleyici renkleriyle hayranlık uyandırıyor.

Bitki örtüsünün sarı, yeşil, kırmızı, turuncu ve kahverenginin tonlarıyla büyüleyici renkleriyle ilgi çeken tabiat parkı fotoğraf tutkunlarının da odağı oldu.

Ordu kent merkezine 74 kilometre uzaklıktaki Ulugöl Tabiat Parkı, doğal yapısıyla Karadeniz'de yeşille mavinin buluştuğu alanlar arasında yer alıyor.

Dört mevsim seyahat ve gezi tutkunlarının yanı sıra yabancı turist ile üniversite öğrencilerinin de ilgisini çeken tabiat parkı, düğün fotoğrafı çektirmek isteyen çiftlerin ve sporcuların da yeni adresi oldu.

Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ulugöl Tabiat Parkı'nın dört mevsim ziyaretçi alan bir yer olduğunu söyledi.

Yörenin yazıyla ve kışıyla harika bir doğaya sahip olduğunu dile getiren Uludağ, doğası korunan tabiat parkında her rengin görülebildiğini ifade etti.

Ulugöl'ün sonbaharda oluşan renk cümbüşüyle daha güzel olduğunu belirten Uludağ, bu görüntüleri kaçırmak istemeyen insanların bölgeye gelerek hoşça vakit geçirdiğini anlattı.

"Gece kuş sesiyle yatıp sabah kurbağa sesiyle uyanabiliyorsun"

Tabiat parkının Türkiye'nin her ilinden misafir kabul ettiğini anlatan Uludağ, bun yanı sıra Arap turistlerin de bölgeye çok sık geldiğini aktardı.

Başkan Uludağ, tabiat parkında isteyen ziyaretçilerin konaklamaları için ahşap evlerin bulunduğu bilgisini de vererek, "Burayla alakalı olarak daha değişik yatırımlar yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki süreçte buraya kır restoranı yapacağız. Bunun yanı sıra bölgeye yeni otel yapacağız." dedi.

Günün getirdiği şartlar göz önüne alınarak söz konusu yatırımlarla özel olarak ilgilenildiğini vurgulayan Uludağ, buraya gelen herkesin her şeyden rahatlıkla faydalanmasını istediklerinin altını çizdi.

Bölgeye gelen herkesin burayı çok harika bulduğunu söyleyen Uludağ, "Burası adeta cennet gibi diyen çok vatandaş gördük. Burada 7'den 70'e herkesin beklediği imkanlar var. Gece kuş sesiyle yatıp sabah kurbağa sesleriyle uyanabiliyorsun. Burası insanlara huzur veriyor." diye konuştu.

"Betonlaşmaya kesinlikle müsaade etmiyoruz"

Bölgede betonlaşmaya kesinlikle müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Uludağ, "Tabiat parkının tamamı korunacak. Şimdiye kadar oraya yapılan yapıların tamamı ahşaptır. Bundan sonrada bu güzelliği bozmamak adına betonlaşmaya müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Bölgenin bakir kalması için hassasiyetimizi sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

Kocaeli'nden gelen Ahmet Sadık, burayı her fırsatta ziyaret etmeye çalıştığını belirterek, "Burası doğallığı tamamen korunmuş bir yer. Şehirlerde betonlar insanlar artık çok sıkıyor. Böyle yerler de bize çok iyi geliyor." dedi.

Ömer Tunç ise ailesiyle birlikte İzmir'den turla geldiğini ve burayı çok güzel bulduğunu söyledi.

İzmit'ten gelen Merve Kiliş de ortamın insanlara huzur verdiğini aktardı.

Kaynak: AA