Uludere'de, sokak hayvanları için iş birliğiyle 50 barınak
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Uludere'de, sokak hayvanları için iş birliğiyle 50 barınak

04.02.2021 11:58 | Son Güncelleme: 04.02.2021 12:07
Uludere'de, sokak hayvanları için iş birliğiyle 50 barınak

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde, kaymakamlık, belediye ile Girişimciler ve Üreticiler Derneği iş birliğiyle sokak hayvanları için 50 barınak yapıldı.

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde, kaymakamlık, belediye ile Girişimciler ve Üreticiler Derneği iş birliğiyle sokak hayvanları için 50 barınak yapıldı. İlçenin farklı noktalarına yerleştirilen barınaklara yem ve mama bırakıldı. 

Uludere ilçesinde, kaymakamlık ve belediye ile Girişimciler ve Üreticiler Derneği iş birliğiyle 'Dostlarımız üşümesin' projesi kapsamında sokak hayvanları için 50 barınak yaptırıldı. Kaymakam Ahmet Solmaz, Belediye Başkanı Sait Ürek, Dernek Başkanı Murat İnan ve hayvanseverler, kışın sert geçtiği ilçede farklı noktalara yerleştirilen barınaklara yem ve mama da bıraktı.

Belediye Başkanı Ürek, "Hayırsever vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Bu çalışmalarımız devam edecek. İnşallah ilçe merkezimizde başıboş hayvan kalmayacak ve hepsi için güzel yuvalar yapacağız. Yaban hayvanları da olmak üzere tüm hayvanlara sahip çıkalım" dedi.Uludere Girişimciler ve Üreticiler Derneği Başkanı İnan ise birçok hayırseverin projeye destek verdiğini dile getirerek, "Ülkemizin dört bir yanından gönderilen bağışlarla yem ve mama alarak bölgelere dağıttık. Şimdi de 50 barınak yaptık. Birçok yere bıraktık. Bu soğuk günlerde sokak hayvanlarımız için bir seferberlik ilan ettik" diye konuştu. 

 


Uludere'de, sokak hayvanları için iş birliğiyle 50 barınak
Uludere'de, sokak hayvanları için iş birliğiyle 50 barınak
Uludere'de, sokak hayvanları için iş birliğiyle 50 barınak
Uludere'de, sokak hayvanları için iş birliğiyle 50 barınak
Uludere'de, sokak hayvanları için iş birliğiyle 50 barınak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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